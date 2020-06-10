Порошенко бреше - генпрокурор не зобов'язана особисто вручати йому підозру, – Портнов

Юрист Андрій Портнов, коментуючи заяву народного депутата від партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка про необхідність вручення йому підозри у вчиненні злочину особисто генеральним прокурором, звинуватив колишнього Президента України у брехні.

Про це повідомив юрист у своєму Telegram-каналі.

"Друзі, хоч й підбурювання, що інкримінується сьогодні Порошенку, на перевищення службових повноважень військовою особою (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України) є пародією на невідворотність покарання, це все ж доведеться коментувати. Фігурант заявив сьогодні на зустрічі з генеральним прокурором, що вона повинна була особисто вручати йому підозру.

Як й властиво Порошенку, він бреше. Закон передбачає можливість доручити цю функцію іншому прокуророві. І може такого повноваження головний прокурор не мав би, коли б фракція Порошенка "Європейська солідарність" сама не проголосувала за неї в КПК. Пожинайте свою працю, головний державний і військовий злочинець. Вболіваємо за обидві сторони", - написав Портнов.

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що в українському законодавстві немає норми, яка вимагає, щоб вона особисто вручала підозру нардепу, зокрема колишньому Президенту Порошенку, та що Офіс генерального прокурора протягом доби звернуться до суду для обрання запобіжного заходу Порошенку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс генпрокурора повідомив про підозру Порошенку, який після загрози силового приводу сам з'явився на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).