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  • Офис Генпрокурора в течение суток обратится в суд для избрания меры пресечения Порошенко, - Венедиктова
10 июня 2020, среда, 15:55 614
Политика 2020-06-10T16:15:02+03:00
Українські Новини
Офис Генпрокурора в течение суток обратится в суд для избрания меры пресечения Порошенко, - Венедиктова

Офис Генпрокурора в течение суток обратится в суд для избрания меры пресечения Порошенко, - Венедиктова

Ольга Фандорина
подозрение, Петр Порошенко, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в украинском законодательстве нет нормы, который требует того, чтобы она лично вручала подозрение народному депутату, в частности, экс-президенту Петру Порошенко и что Офис Генпрокурора в течение суток обратится в суд для избрания меры пресечения Порошенко. Об этом сообщает "Страна".

"Все три подозрения вручались по одному механизму и он четко предусмотрен законом. Народным депутатам тяжело вручить подозрение особенно тем кого охраняет УГО", - сказала Венедиктова. Она также отметила, что подозрение Порошенко не вручили, а объявили о подозрении в присутствии свидетелей.

Также генпрокурор зачитала текст подозрения экс-президенту Украины:

"Он подозревается в склонении военного служебного лица главы Службы внешней разведки Божка Е.В. к превышению им власти и служебных полномочий, то есть намеренное совершение действий, которые явно выходят за границы данных ему полномочий и совершенных в условиях особенного периода путем издания явно преступного приказа, то есть совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41 и ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины".

Кроме того, Венедиктова заявила, что сегодня или завтра Офис генпрокурора подаст ходатайство в суд о избрании меры пресечения для Порошенко. "Также экс-президента еще нужно допросить но уже в качестве подозреваемого",- сказала Ирина Венедиктова.

На вопрос о количестве уголовных производств касательно экс-президента Венедиктова сказала, что на момент назначения ее на должность генерального прокурора в ОГПУ было 17 уголовных производств, а за время ее работы добавили еще пять. Всего 22 уголовных производства.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что это уже третий случай о вручении подозрения народному депутату. "Все три подозрения вручались по одному механизму и он чётко предусмотрен законом. Народным депутат тяжело вручить подозрение особенно тем кого охраняет УГО", - заявила Венедиктова.

5 декабря Роман Труба сообщил журналистам, что бюро готовит проект подозрения по незаконному назначению Семочко на должность первого замглавы Службы внешней разведки.


12 апреля бывший президент Петр Порошенко уволил экс-первого замглавы Службы внешней разведки Семочко.

Ранее контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко.

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