Україна отримала €500 млн макрофінансової допомоги ЄС

Україна отримала другий транш від Європейської Комісії у рамках четвертої програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС номінальним обсягом 500 млн євро у той час, як Україна отримала також транш від МВФ.

Про це передають Українські Новини з посиланням на повідомлення Мінфіну, .

Гроші надійдуть у вигляді позики зі строком погашення до 10.06.2035 року під 0,125% річних.

Отримані кошти будуть направлені на фінансування витрат державного бюджету та сприятиме зменшенню зовнішнього фінансового тиску на Україну і поліпшення платіжного балансу держави.

З урахуванням необхідності належного фінансування заходів з подолання негативних економічних наслідків від поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, отримання зазначених коштів буде сприяти збереженню фінансової стабільності в Україні.

Отримання зазначеного пільгового кредитного ресурсу стало можливим після виконання Україною (в кінці 2019) всіх 12-ти спеціальних умов щодо впровадження заходів щодо реформ у різних сферах.

Як повідомляли Українські Новини, наступний транш від МВФ прийде у вересні: скільки грошей перерахують Україні.

Тим часом у проєкті меморандуму з МВФ передбачається, що Україна продовжить медичну реформу і розширить механізм фінансування медичної допомоги.