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28 березня 2020, субота, 19:51 10
Суспільство 2020-03-28T22:00:03+02:00
Українські Новини
Facebook і Instagram буде перевіряти пости українців на фейки і знижувати у видачі в разі їх виявлення

Facebook і Instagram буде перевіряти пости українців на фейки і знижувати у видачі в разі їх виявлення

Ярина Вацяк
Facebook, Instagram, фейки
Facebook. Фото: pixabay
Facebook. Фото: pixabay

Соціальна мережа Facebook запустила свою програму із фактчекингу контенту для українського сегменту в той час, як в мережі кожен день з'являються нові фейки про ліки від коронавірусу. Шукати фейки у соцмережі українські організації VoxCheck та StopFake.

Про це повідомив глава із взаємодії зі ЗМІ у Центрально-Східній Європі Гідо Бюло, пише AIN.

Як працює програма факт-чека у Facebook

Facebook вже кілька років співпрацює з громадськими фактчекинговими організаціями з виявлення фейків в стрічці. Такий контент не завжди прямо порушує правила мережі, однак якщо він дезінформує користувачів і може бути небезпечним, його маркують. Якщо ж сторінка публікує такий контент часто, її знижують у видачі, так, щоб користувачі рідше бачили її в стрічці.

Таким чином контент перевіряють вже в 55 країнах світу, на 45 мовах, і з 27 березня ініціатива запрацювала в Україні.

Як це буде працювати в українському сегменті

Під фейковим контентом розуміють неправдиві, неточні, маніпуляційні новини, підроблений контент (зразок приписування цитат людям, які цього не говорили), особливу увагу приділятимуть фейкам про коронавірус. Звернень політиків і політичних сил це не стосується (тільки якщо політик сам не перепостив фейкову новину).

В українському сегменті перевіряти фейки будуть VoxCheck і StopFake, у яких є сертифікати International Fact-Checking Network.

Як це буде працювати

Facebook збирає дані про вміст, який може бути фейковою новиною чи повідомленням. Це можуть бути скарги від користувачів, результати роботи алгоритмів машинного навчання, навіть коментарі під постом в стилі "Не віриться, що це — правда".

Організаціям, які займаються фактчекінгом, в цьому випадку— VoxCheck і StopFake, Facebook дає спеціальний онлайн-інструмент, де вони будуть бачити поточні пости, марковані як потенційні фейки. За словами Гідо Бюло, фактчекингові організації самі приймають рішення, які пости з цього є більш небезпечними, які потрібно викрити швидше, і працюють з ними.

Якщо контент визнаний фейком, відбувається кілька речей. По-перше, Facebook маркує його в стрічці і попереджає користувачів про те, що цей контент — дезінформує. Якщо користувач хоче перепостить цей контент, його теж попередять про це. Виглядає це так:

FacebookFacebook

Те ж саме стосується і Instagram:

InstagramInstagram

Якщо сторінка опублікувала підтверджений фейк вперше, цей контент просто маркують. Якщо ж вона буде продовжувати постити фейки, її знизять на видачу і можуть заблокувати можливість реклами.

Як повідомляли Українські Новини, найпопулярніші фейки про коронавірус, його розповсюдження і лікування зібрали на сторінці Уляни Супрун.

Тим часом, за поширення фейків про коронавирусе СБУ 5 осіб притягнуть до відповідальності.

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