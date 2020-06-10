В "Укрзалізниці" намагалися вкрасти 10,4 млн гривень. НАБУ повідомило про підозру

Чотирьом особам Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру в спробі заволодіння 10,4 млн гривень коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця" в той час, як в Україні відновили залізничне сполучення.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передають Українські Новини.

"10 червня 2020 року детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили директору філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ" Укрзалізниці ", його колишньому заступнику і ще двом особам про підозру у зловживанні службовим становищем при організації сервісу з продажу електронних квитків на "Бориспільський експрес", - сказано в ньому.

Йдеться про директора філії інформаційно-обчислювального центру "Укрзалізниці", його колишнього заступника (чинний на момент підготовки і початку вчинення злочину), бенефіціарного власника приватної компанії та директора приватної компанії.

НАБУ і САП встановлює місцезнаходження інших можливих учасників злочину.

Дії всіх осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (незакінчений замах на заволодіння коштами Укрзалізниці в особливо великому розмірі, вчинене посадовими особами державної компанії шляхом зловживання своїм службовим становищем) Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що в 2018 році на момент функціонування системи продажу електронних квитків посадові особи Укрзалізниці ініціювали закупівлю нового програмного забезпечення для організації цього ж процесу по "Бориспільському експресу".

Чиновники сфальсифікували документи і висновки, щоб уникнути проведення відкритих торгів, і всупереч закону організували закупівлю за переговорною процедурою.

Однак експертиза, проведена в межах досудового розслідування, встановила, що надане програмне забезпечення Укрзалізниці для продажу квитків на "Бориспільський експрес" фактично дублює функціональні можливості вже наявного електронного сервісу, а отже, не створює додаткової вартості для державної компанії.

Розробник зазначеного сервісу запропонував Укрзалізниці реалізувати електронний продаж на "Бориспільський експрес" безкоштовно, додавши відповідну опцію в уже діючий сервіс із продажу е-квитків на пасажирські поїзди.

Укрзалізниця вибрала закупівлю цієї опції по 10,4 млн гривень в іншій компанії, ймовірно, пов'язаній з колишніми посадовими особами державної компанії.

За задумом організаторів схеми, привілейований постачальник надалі повинен був повністю витіснити попередню компанію з надання ІТ-послуг у неконкурентний спосіб - за рахунок наданих посадовими особами Укрзалізниці переваг в укладених договорах поставки.

Для цього компанія мала запровадити на Укрзалізниці свій програмний продукт із продажу квитків на "Бориспільський експрес", який згодом під виглядом модернізації планували впровадити на всі напрямки руху пасажирських поїздів.

Після початку досудового розслідування і проведення низки слідчих дій керівництво Укрзалізниці зупинило розрахунок за програмне забезпечення з обраною за переговорною процедурою приватною компанією.

Таким чином 10,4 млн гривень залишилися на рахунках державної компанії.

Розслідування наведених фактів детективи Національного бюро і САП здійснюють з грудня 2018 з публікаціями в ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Кабмін звільнив Марчека і призначив Юрика новим в.о. голови правління "Укрзалізниці".

Іван Юрик задекларував 5,950 млн гривень доходів за 2019 рік.