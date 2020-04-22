Степанов визнав проблеми з фінансуванням через початок 2-го етапу медреформи

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов визнав наявність великих проблем із фінансуванням медицини після старту 2-го етапу медреформи Супрун з 1 квітня, що приведе до загрози масових звільнень медиків.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.uа", посилаючись на сторінку Степанова в соціальній мережі Facebook.

За його словами, якщо все залишиться як є, "ми скоротимо 30 бригад екстренки зі 145. Це — Запорізька область. Приблизно така сама ситуація й по решті регіонів — таку інформацію отримав від керівників обласних департаментів охорони здоров‘я, сьогодні провів з ними селектор. Всі вони звітують про дефіцит. Цифри різні, однак всюди — дефіцит. Поясню: дефіцит = звільнення людей, зокрема. А це дуже тривожні сигнали".

Степанов зазначив, що через недостатнє фінансування у зоні ризику, окрім екстреної, опинилися також протитуберкульозна служба, психіатричні лікарні та високоспеціалізовані медичні напрями.

"Протягом декількох днів чекаю від ДОЗів повної інформації щодо планів так званої "оптимізації" мережі. Але, перш за все, чекаю на фідбек від лікарів щодо ситуації, яка склалася в контексті реалізації другого етапу реформи. Я стовідсотків не готовий допустити звільнення медичних працівників. Це питання наразі в пріоритеті", - написав міністр охорони здоров'я.

Раніше ЗМІ повідомили, що гендиректор лікарні в Дніпрі оголосила голодування через відсутність грошей на зарплати медикам.

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