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10 червня 2020, середа, 14:57 9
Зовнішня політика 2020-06-10T16:30:03+03:00
Українські Новини
Кабмін планує в липні підписати угоду, яка розблоковує аеропорт "Ужгород"

Кабмін планує в липні підписати угоду, яка розблоковує аеропорт "Ужгород"

Валерия Драгомирова
Кабмін, Україна-Словаччина, аеропорт Ужгорода, авіарейси, польоти
Літак. Фото: рixabay
Літак. Фото: рixabay

В той час, як аеропорт "Київ" відновлює міжнародні рейси з 16 червня, Кабінет Міністрів схвалив проєкт договору між урядами України та Словаччини для відновлення повноцінного виконання польотів з міжнародного аеропорту "Ужгород" (Закарпатська область).

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Згідно з ним, схвалено проєкт договору і міністр інфраструктури Владислав Криклій уповноважений підписати зазначений договір, реалізація положень якого сприяє зміцненню взаємних двосторонніх відносин у сфері цивільної авіації в частині розширення можливостей міжнародних авіаперевезень щодо використання певної частини повітряного простору Словаччини.

Це необхідно для надання послуг щодо обслуговування повітряного руху певним українським провайдером аеронавігаційних послуг в міжнародному аеропорту "Ужгород" для комерційного повітряного транспорту.

Згідно з проєктом договору, певна частина повітряного простору Словаччини використовується тільки для зльоту або посадки в аеропорту "Ужгород" комерційним авіаційним транспортом виключно в робочий час.

Авіаперевізник може використовувати частину повітряного простору Словаччини тільки з дозволу її Міністерства транспорту і будівництва за запитом авіаперевізника.

План польоту має надаватися для виконання будь-якого польоту, який входить в повітряний простір Словаччини з повітряного простору України.

Повітряні судна, що виконують політ в цій частині словацького повітряного простору, можуть увійти в нього, не перетинаючи зовнішній державний кордон з Україною.

Як повідомляли Українськi Новини, на тлі скасування Словаччиною з 10 червня карантину та відкриття міжнародних кордонів, країна ввела нові вимоги для в'їзду українців. Тепер, щоб потрапити на територію Словаччини потрібно пред'явити негативний тест на COVID-19.

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