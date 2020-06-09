Словаччина від завтра скасовує карантин і дозволить в'їзд громадянам з 16 країн

Прем'єр Словаччини Ігор Матович оголосив про подальші ослаблення коронавірусних обмежень з середи. Серед послаблень - дозвіл на в'їзд громадянам з 16 країн в той час як керівник київського відділу туристичного агентства "Поїхали з нами" Олена Буцин заявила, що країни поки не надали перелік умов, за яких український турист отримає дозвіл на в'їзд в певну країну.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Найбільше зміна стосується носіння масок - їх більше не потрібно буде носити на вулиці. Раніше залишиться обов'язок носити маску в громадському транспорті або магазинах.

З середи можна буде відкривати дитячі в ТРЦ чи нічні клуби. Ресторанам більше не доведеться залишати двометрову відстань між окремими столиками.

Проте магазини будуть закриті у неділю. Також буде дозволено відновлення роботи шкіл та центрів дозвілля.

Загальнонаціональний карантин буде скасовано з середи.

Матович також оголосив про розширення кількості держав, з якими Словаччина знову буде мати відкриті кордони і відновить всі види транспортного сполучення з ними.

Так, більше не буде обмежень для мандрівників з Німеччини, Ліхтенштейну, Швейцарії, Словенії, Хорватії, Болгарії, Греції, Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Норвегії, Данії та Ісландії.

"В інших країнах немає такої позитивної ситуації, щоб ми могли мати такий відкритий доступ до них", - сказав Матович.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС заявило, що після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігатимуть практику 14-денного карантину.

Також після карантину вартість турів може зрости незалежно від турфірм.