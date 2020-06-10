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10 червня 2020, середа, 14:54 18
Економіка 2020-06-10T17:00:03+03:00
Українські Новини
Гуртові ціни на овочі падають. Кабачки продавали по гривні за кілограм

Гуртові ціни на овочі падають. Кабачки продавали по гривні за кілограм

Ярина Вацяк
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Кабачки. Фото: pixabay.com
Кабачки. Фото: pixabay.com

В той час, як ціни на ягоди в цьому році будуть зберігатися високими, в південному регіоні України 9 червня стався обвал оптової ціни на кабачок і огірок, що призвело, з одного боку, до паніки у фермерів, а з іншого - до зростання кількості оптовиків, які цікавилися цими позиціями.

Про ціни на кабачки та огірки розповіли українські фахівці EastFruit.

Багато виробників повідомляли, що при ціні в 1 грн/кг (4 центи США за кг) вирощувати і прибирати кабачки невигідно, тому вони прийняли рішення припинити збирання кабачка і передискувати поля. Можливо це було не порожньою погрозою, оскільки з самого ранку 10 червня кількість пропозицій кабачка на Півдні України різко знизилася і кількість продавців цих овочів також стало менше. Відповідно, оптові ціни на кабачок вже почали відновлюватися. Сьогодні вже з'явилася ціна в 3 грн/кг (15 центів США за кг) і учасники ринку не виключають, що ціни будуть зростати і далі.

А ось щодо огірків ситуація не змінилася. Якщо вчора продавці намагалися тримати ціни на рівні 8-9 грн/кг (30-35 центів), то сьогодні вже з самого ранку ціна впала до 5-7 грн/кг (19-26 центів), але зростання пропозиції триває, оскільки вибірка зростає. Ті, хто поспішає продати продукцію на оптових ринках, зазвичай погоджуються на ціну в 5 грн/кг.

Також почала формуватися тенденція зниження ціни на тепличний помідор. Найдешевші червоні томати у фермерів можна вже можна придбати за 25-27 грн/кг (близько $ 1 за кг). Рожеві помідори продають на 5-8 грн/кг дорожче.

Раніше Українські Новини писали про те, які вітаміни містить кабачок і що з нього приготувати.

Також повідомляли про те, як правильно заморожувати овочі і фрукти на зиму. 

 

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