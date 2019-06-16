Ягоди дешевшати не будуть: економісти спрогнозували ціни на літній сезон

Перший тиждень літа приніс українцям доступні ціни на полуницю, яка, як відомо, з'являється на ринках першої. Є й черешня, але дешеву чекати не доводиться, хіба що буде невисокої якості. Експерти кажуть, що причиною тому – холодний квітень і дощовий травень, що вплинули на врожайність. Які зараз ціни на ягоди і кісточкові в цьому сезоні і якими вони будуть, пише "Сьогодні".

Як показав моніторинг "Сьогодні", полуницю вигідніше купувати на ринках, а не в магазинах. Ягоду непоганої якості можна знайти у торговців навіть по 40 грн/кг, відмінну – по 60, а на варення навіть по 30 грн/кг, що всього на 5 грн дорожче, ніж рік тому. Але з урахуванням інфляції (9% травень до травня) ціни виросли за рік майже вдвічі більше – на 16%. В супермаркетах полуниця є не скрізь і її мало, оскільки попит там невисокий через дорожнечу: ціна на першосортну полуницю стартує від 60 грн/кг, уцінену можна знайти по 40-45 грн/кг. Але треба враховувати, що на ринках можуть обважити, а в магазинах ваги точні. Вже багато черешні, але ціни різняться в залежності від якості: свіжа по 80-90 грн/кг, трохи гнила – по 50-60. З'являються абрикоси, поки імпортні, і начебто недорого – від 60 грн/кг, але на смак трава-травою.

Експерти агроринку стверджують, що ціни на полуницю і черешню впадуть, але тільки за рахунок її якості, першосортна черешня подешевшає максимум на 10-15 грн – до 65-70 грн/кг. За словами керівника департаменту аналітики ринку "Шувар" Тетяни Гетьман, черешня довго не зберігається, тому виробники намагаються її розпродати швидше, знижуючи ціну – навіть попри те, щоврожай в цьому році нижче торішнього через квітневі заморозки, які погубили частину зав'язі.

"Початок червня – період, коли різко падають ціни на полуницю і черешню. Це в будь-який рік, навіть неврожайний, оскільки пік збору врожаю. Але середня ціна черешні вище, ніж в минулому році, оскільки якісної мало, і вона дорожча, ніж роком раніше (добірна була тоді в середньому 60 грн/кг. – Авт.). А гірше продається за ту ж ціну, що і в минулому році", – сказала Гетьман.

Вона очікує, що мінімум ціни на черешню буде до середини червня, це близько 40 грн/кг. Експерт плодоовочевого ринку Федір Рибаков також говорить, що полуниця через тиждень може подешевшати до 25-35 грн/кг залежно від якості. А ось абрикоси, хоча і стануть більш смачними, ніж ті, що вже продаються, в ціні не впадуть, чекаємо 50-60 грн/кг.

"На Одещині заморозки знищили більше половини зав'язі, тому пропозиція виявиться менше, а ціни – на рівні іспанських абрикосів, де в цьому сезоні вони рясно вродили і якість дуже гарна", – аналізує експерт.

З ягід на підході малина і смородина, але ціни порадують тільки на смородину, врожай якої вдався.

"Ціни на неї зараз в опті 14-15 грн/кг за добірну ягоду, тому в роздробі очікується не вище 35 грн/кг", – прогнозує Рибаков.

А ось малина виявиться дорогою. За словами економіста інвестдепартамента ФАО Андрія Ярмака, причина в тому, що головний виробник малини в Європі – Сербія – втратив через дощі до 80% врожаю. А оскільки цей продукт продається в ЄС в основному замороженим, то наші ягодоводи отримали шанс заробити, продавши малину на експорт по 1-1,3 євро/кг (32-40 грн) в опті. Це означає, що на внутрішньому ринку свіжа ягода буде коштувати не менше 70-75 грн/кг, з'явиться там ненадовго і буде її трохи, і в основному з приватного сектора. Менше, ніж рік тому, вродить вишень, знову ж таки через квітневі заморозки. Тому, за оцінкою agroportal.ua, ціна в роздробі може бути до 20 грн/кг. Але краще вишні брати на ринку, де ціни вдвічі нижче – 55-60 грн за відро (8 кг).

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