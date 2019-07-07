Літо - час для заморозки продуктів на зиму: шкода чи користь

Заморожування продуктів - це звичайна практика у всіх господинь, які хочуть на зиму залишити вітаміни для всієї родини або, наприклад, запланувати приготування якоїсь страви на свята або вихідні. Заморожують в основному м'ясо, рибу, овочі, фрукти і ягоди, ціни на які в цьому році знижуватися не будуть. Під час заморожування овочів і фруктів частина вітамінів і мікроелементів втрачається, але це не значні втрати - всього 20-30%, повідомляє prozdorove.

Перевага рослинної їжі в тому, що вона в будь-якому вигляді корисна, адже її головна цінність - харчові волокна.

Правила заморозки продуктів

Головна умова успішного зберігання продуктів - правильна температура в морозильній камері. Якщо вона більше -18 ° C, продукти почнуть втрачати вологу, погіршиться їх текстуру і смак. За добу не можна класти в морозильну камеру багато продуктів. Норма - до 1 кг на 8 літрів камери. Інакше температура різко підвищиться і ті продукти, які були в морозилці раніше можуть зіпсуватися. Правильна упаковка. Продукти потрібно складати в контейнери або вакуумні пакети. Можна використовувати плівку і фольгу, але завертати їжу потрібно дуже щільно. Якщо не щільно загорнути їжу, то в продуктах з'являться кристали льоду і порушать текстуру продуктів. Рідкі і напіврідкі речовини потрібно зберігати у контейнерах, які не протікають. Обов'язково потрібно очищати камеру від льоду і снігу, адже вони погано впливають на продукт.

Правила розморожування

Розморожувати продукти потрібно в холодній воді або в холодильнику. При кімнатній температурі запускаються процеси розмноження бактерій.

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