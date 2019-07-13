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13 липня 2019, субота, 09:00 7
Lifestyle 2019-07-13T09:45:01+03:00
Українські Новини
Які вітаміни містить кабачок і що з нього приготувати

Які вітаміни містить кабачок і що з нього приготувати

Кабачок. Фото: depositphotos
Кабачок. Фото: depositphotos

Літо - це час дешевих і смачних овочів. Одним з таких овочів є кабачок. А чим він корисний і які страви з нього можна готувати, розкажуть Українські Новини.

Кабачок походить з північної Мексики, де спочатку вживали тільки його насіння. В Європу він потрапив в 16 столітті, де він спочатку вирощувався в ботанічних садах. У 18 столітті італійці першими почали використовувати недозрілі кабачки в їжу.

Калорійність кабачка близько 27 ккал на 100 грам. Вони багаті калієм, залізом, містять органічні кислоти, вітаміни С, РР, В1, В2, В6, а також каротин.

Молоді кабачки мають найкращі смакові якості і легко засвоюються. Кабачки можна додавати в дитяче меню, в раціон харчування хворих, а також людей, які страждають від проблем з травленням.

Завдяки легкій засвоюваності і низькій калорійності кабачок є одним з найпопулярніших овочів для схуднення. Він часто зустрічається в стравах середземноморської кухні, найвідоміша з яких — рататуй. Фаршировані квіти кабачка популярні у жителів Провансу.

З кабачків можна готувати пюре, супи, рагу, оладки. Також їх запікають в духовці і мультиварці, тушкують і навіть роблять торти.


Нагадаємо, раніше фахівці розповіли чи корисно заморожувати продукти, а також дали поради як заморожути і розморожувати продукти.

Також Олексій Дорошенко розповів про зниження цін на продукти у серпні.

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