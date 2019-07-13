Які вітаміни містить кабачок і що з нього приготувати

Літо - це час дешевих і смачних овочів. Одним з таких овочів є кабачок. А чим він корисний і які страви з нього можна готувати, розкажуть Українські Новини.\r\nКабачок походить з північної Мексики, де спочатку вживали тільки його насіння. В Європу він потрапив в 16 столітті, де він спочатку вирощувався в ботанічних садах. У 18 столітті італійці першими почали використовувати недозрілі кабачки в їжу.\r\nКалорійність кабачка близько 27 ккал на 100 грам. Вони багаті калієм, залізом, містять органічні кислоти, вітаміни С, РР, В1, В2, В6, а також каротин.\r\nМолоді кабачки мають найкращі смакові якості і легко засвоюються. Кабачки можна додавати в дитяче меню, в раціон харчування хворих, а також людей, які страждають від проблем з травленням.\r\nЗавдяки легкій засвоюваності і низькій калорійності кабачок є одним з найпопулярніших овочів для схуднення. Він часто зустрічається в стравах середземноморської кухні, найвідоміша з яких — рататуй. Фаршировані квіти кабачка популярні у жителів Провансу.\r\nЗ кабачків можна готувати пюре, супи, рагу, оладки. Також їх запікають в духовці і мультиварці, тушкують і навіть роблять торти. Нагадаємо, раніше фахівці розповіли чи корисно заморожувати продукти, а також дали поради як заморожути і розморожувати продукти. Також Олексій Дорошенко розповів про зниження цін на продукти у серпні.