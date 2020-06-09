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09 червня 2020, вівторок, 08:34 11
Суспільство 2020-06-09T09:30:02+03:00
Українські Новини
Після довгих вихідних Київ паралізували численні затори. Де найбільш завантажені дороги

Після довгих вихідних Київ паралізували численні затори. Де найбільш завантажені дороги

Анна Рудык
Київ, ситуація на дорогах, Затори в Києві, Затори на дорогах
Затори в Києві. Карта: Google Maps
Затори в Києві. Карта: Google Maps

Сьогодні вранці, 9 червня, в Києві спостерігаються масштабні затори майже у всіх районах столиці. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Так, згідно з даними сервісу, традиційно найбільш завантаженимчерез ремонтні роботи є Північний міст, тут автомобілі рухаються зі швидкістю 3-5 км/год, Також повільно рухаються авто по бульвару Перова та Набережному шосе.

На Лівому березі затори в районі станцій метро "Арсенальна", "Гідропарк", "Чернігівська" і "Лісова". Ускладнено рух по Дарницькому шосе, а також вулиці Соборності.

Стоять авто і в районі станцій метро "Осокорки", "Позняки", "Славутич".

В центрі станом на 08:20 серйозних заторів не спостерігається, крім бульвару Тараса Шевченка.

А на проспекті Перемоги також є невелика завантажена ділянку.

На Окружній дорозі утворилися затори на виїзді з Києва у напрямку до Вишневого і Крюківщини.

Як повідомляли "Українські Новини", в п'ятницю ввечері перед святковими вихідними Київ заполонили традиційні "тягучки".

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