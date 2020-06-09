Після довгих вихідних Київ паралізували численні затори. Де найбільш завантажені дороги

Сьогодні вранці, 9 червня, в Києві спостерігаються масштабні затори майже у всіх районах столиці. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Так, згідно з даними сервісу, традиційно найбільш завантаженимчерез ремонтні роботи є Північний міст, тут автомобілі рухаються зі швидкістю 3-5 км/год, Також повільно рухаються авто по бульвару Перова та Набережному шосе.

На Лівому березі затори в районі станцій метро "Арсенальна", "Гідропарк", "Чернігівська" і "Лісова". Ускладнено рух по Дарницькому шосе, а також вулиці Соборності.

Стоять авто і в районі станцій метро "Осокорки", "Позняки", "Славутич".

В центрі станом на 08:20 серйозних заторів не спостерігається, крім бульвару Тараса Шевченка.

А на проспекті Перемоги також є невелика завантажена ділянку.

На Окружній дорозі утворилися затори на виїзді з Києва у напрямку до Вишневого і Крюківщини.

Як повідомляли "Українські Новини", в п'ятницю ввечері перед святковими вихідними Київ заполонили традиційні "тягучки".