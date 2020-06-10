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10 червня 2020, середа, 12:38 9
Суспільство 2020-06-10T14:30:03+03:00
Українські Новини
У Київській області — 29 нових випадків COVID-19. Дані по районах

У Київській області — 29 нових випадків COVID-19. Дані по районах

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, статистика коронавірусу, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 9 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 29 осіб до 1 865, померлих - на 1 людини до 38.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 10 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджені 1 865 випадків захворювання на коронавірус (151 дитина і 372 медпрацівника - за весь період). Нових випадків за останню добу - 29... За час пандемії померло 38 осіб", — сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 464 випадки захворювання коронавірусом (найбільше у Вишневому — 188, у Софіївській Борщагівці — 53 і в Петропавлівській Борщагівці — 47), в Обухівському районі - 252 випадки (найбільша кількість в Обухові — 124, в Українці — 39).

Також 78 випадків захворювання підтверджено у Броварському районі, 76 - в Бориспільському районі, 51 - у Васильківському, 39 - в Баришівському, 37 - у Кагарлицькому, 36 - у Вишгородському, 31 - в Миронівському, 24 - в Бородянському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 93 випадки підтверджені в Ірпені, 77 — в Білій Церкві, 60 — у Борисполі, 59 — у Броварах, 52 — в Бучі, 41 — в Коцюбинському, 38 — в Кагарлику, 37 — у Фастові, 33 — у Вишгороді, 33 — у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебуває 231 людина, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1 634 людини.

За весь час пандемії одужали 595 осіб (у тому числі 46 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 5 154 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 57 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, всього в Україні за даними на 10 червня зафіксували 28 381 випадків зараження коронавірусом.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я змінило правила для виписки пацієнтів, у яких знайшли коронавірус.

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