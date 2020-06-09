У Київській області COVID-19 захворіли ще 24 людини. Де найбільше заражених

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 8 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 24 осіб до 1 836.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 9 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1 836 випадків захворювання на коронавірус (у т. ч. 148 дітей і 353 медпрацівника - за весь період). Нових випадків за останню добу - 24 ... За час пандемії померло - 37 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 453 випадки захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 188, у Софіївській Борщагівці - 53 і в Петропавлівській Борщагівці - 39), в Обухівському районі - 252 випадки (найбільша кількість в Обухові - 124, в Українці - 39).

Також 77 випадків захворювання підтверджено у Броварському районі, 76 - в Бориспільському районі, 51 - у Васильківському, 39 - в Баришівському, 37 - у Кагарлицькому, 36 - в Вишгородському, 31 - в Миронівському, 24 - в Бородянському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 94 випадки підтверджені в Ірпені, 76 - в Білій Церкві, 60 - у Борисполі,59 - у Броварах, 52 - в Бучі, 41 - в Коцюбинському, 38 - в Кагарлику, 37 - у Фастові, 33 - у Вишгороді, 33 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 230 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1 606 людей.

За весь час пандемії одужали 577 (в тому числі 46 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 5 110 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 13 повідомлень.

Як повідомляли "Українські Новини", кількість нових випадків коронавірусу зменшується 5 день поспіль.

Тим часом, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про те, що ситуація з коронавірусом знову почала погіршуватися, хоча захворюваність в Європі стала меншою.