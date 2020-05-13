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13 мая 2020, среда, 11:56 7
Экономика 2020-05-13T11:56:17+03:00
Українські Новини
В апреле денежная база выросла на 6,3%

В апреле денежная база выросла на 6,3%

Анна Рудык
Экономика, Банки, экономика Украины, денежная база
Гривна
Гривна

В апреле денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 6,3% до 512,012 млрд гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года денежная база увеличилась на 7,2% с 477,491 млрд гривен.

Денежная масса в апреле выросла на 1,9% до 1 545,689 млрд гривен, а с начала года - на 7,5% с 1 438,311 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в апреле увеличился на 7,3% до 417,727 млрд гривен, а с начала года объем наличных увеличился на 8,7% с 384,366 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%.

Ранее, в декабре, денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 6,9% до 477,490 млрд гривен.

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