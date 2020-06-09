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  • На Донбасі підірвався "Спартан" ЗСУ: поранено 10 військових
09 червня 2020, вівторок, 22:16 5
Події 2020-06-10T00:00:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі підірвався "Спартан" ЗСУ: поранено 10 військових

На Донбасі підірвався "Спартан" ЗСУ: поранено 10 військових

Надежда Комендантова
Донбас, ООС, Поранені військові, Авдіївка, Спартан
Понівечений вибухом
Понівечений вибухом "Спартан" Фото: gp.gov.ua

на

Під Авдіївкою Донецької області підірвався автомобіль "Спартан" Збройних сил України. Поранення отримали 10 військовослужбовців. У той час, як бойовики 8 раз обстріляли позиції сил ООС

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передають Українські Новини.

Інцидент стався у вівторок, 9 червня вранці. Автомобіль з українськими військовими рухався останнім у колоні.

"Спартан" підірвався. Фото: gp.gov.ua

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 червня 2020 року, близько 9:30, під час військового руху автотранспорту в районі Палацу культури "Авдіївський коксохімічний завод" останній у колоні автомобіль "Спартан" підірвався на невстановленому вибуховий пристрій", - сказано в повідомленні.

Пораненим військовослужбовцям надали медичну допомогу. Розпочато розслідування за статтею "Терористичний акт".

Як повідомляли Українські Новини, 8 червня бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил, один український військовослужбовець був поранений. 11 разів порушили режим припинення вогню.

Раніше, 7 червня, бойовики 8 раз обстріляли позиції ООС. Величезні втрати на фронті.

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