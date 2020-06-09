На Донбасі підірвався "Спартан" ЗСУ: поранено 10 військових

Під Авдіївкою Донецької області підірвався автомобіль "Спартан" Збройних сил України. Поранення отримали 10 військовослужбовців. У той час, як бойовики 8 раз обстріляли позиції сил ООС Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передають Українські Новини. Інцидент стався у вівторок, 9 червня вранці. Автомобіль з українськими військовими рухався останнім у колоні. "Спартан" підірвався. Фото: gp.gov.ua "Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 червня 2020 року, близько 9:30, під час військового руху автотранспорту в районі Палацу культури "Авдіївський коксохімічний завод" останній у колоні автомобіль "Спартан" підірвався на невстановленому вибуховий пристрій", - сказано в повідомленні. Пораненим військовослужбовцям надали медичну допомогу. Розпочато розслідування за статтею "Терористичний акт". Як повідомляли Українські Новини, 8 червня бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил, один український військовослужбовець був поранений. 11 разів порушили режим припинення вогню. Раніше, 7 червня, бойовики 8 раз обстріляли позиції ООС. Величезні втрати на фронті.