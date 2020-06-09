На Донбасі окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню

Вчора, 8 червня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Поранено одного українського військового. Про це сказано в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив обстріл наших позицій неподалік Новотроїцького з використанням 82 мм мінометів і станкових протитанкових гранатометів. Такі ж гранатомети ворог задіяв поблизу Мар'їнки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" російські найманці двічі відкривали вогонь по опорних пунктах Об'єднаних сил поблизу Оріхового. Для обстрілу окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"Внаслідок обстрілу з боку агресора один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення ... За даними розвідки, 8 червня українські захисники знищили трьох окупантів. З початку поточної доби російські збройні формування 4 рази порушили режим припинення вогню. За поточну добу втрат серед наших захисників немає", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 5 червня бойовики 5 разів обстріляли позиціх сил ООС.

Тим часом, у п'ятницю, 5 червня бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил ООС і поранили одного військового.