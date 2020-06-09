На Донбасі бойовики 8 раз обстріляли позиції ООС

Втрат серед українських військовослужбовців немає, незважаючи на те що бойовики 8 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 9 червня.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Мар'їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вели обстріл біля Кримського, Оріхова, Новолуганського, Новотошківського, Шумів і Хутора Вільний.

З початку поточної доби втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, пункти пропуску відновлять роботу в зоні проведення операції Об'єднаних сил 10 червня.

Раніше бойовики 8 раз обстріляли позиції Операції об'єднаних сил (ООС) 7 червня і не випускають нікого з ОРДЛО.