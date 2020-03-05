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05 марта 2020, четверг, 09:44 2523
Верховная Рада и партии 2020-03-05T09:45:48+02:00
Українські Новини
Рада вынесла законопроект о референдуме на общественное обсуждение

Рада вынесла законопроект о референдуме на общественное обсуждение

Анна Рудык
Верховная Рада, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Законопроект о референдуме
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народа
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народа

Верховная Рада вынесла проект закона "О всеукраинском референдуме" на общественное обсуждение.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента, передают Українськi Новини.

Пресс-служба Рады отмечает, что на основании распоряжения спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова от 13 января была создана рабочая группа по разработке проектов законов по вопросам народовластия.

По результатам заседаний этой рабочей группы было принято проект Закона "О всеукраинском референдуме".

"С целью учета мнения представителей общественности этот законопроект обнародуется и выносится для общественного обсуждения", - сообщает пресс-служба Рады.

Также прилагается ссылка на проект закона и адрес почты, на который украинцы могут отправлять свои предложения.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что рабочая группа по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия одобрила окончательный вариант законопроекта о всеукраинском референдуме.

Также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что всеукраинский референдум о доступе к рынку земли для иностранцев будет проведен после принятия нового законопроекта о народовластии.

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