Підводні камені відпустки 2020: як перенести відпочинок через лікарняний

В той час, як синоптики обіцяють спеку до кінця тижня, українці почали планувати річну відпустку, проте трапляється, що плани на відпочинок може зіпсувати хвороба, особливо в період пандемії. Однак, якщо працівник відкрив лікарняний під час відпустки, він має право на гарантії передбачені законодавством, передають Українські Новини.

Відповідно до статті 11 Закону "Про відпустки", якщо працівник захворів, він може продовжити або перенести відпустку після надання лікарняного листа в установленому порядку.

Тривалість відпустки розраховується в календарних днях. Після завершення лікарняного потрібно продовжити відпустку на кількість днів, починаючи з наступного календарного дня, під час якого працівник був тимчасово непрацездатний.

Перенести відпустку на інший період можна тільки за згодою обох сторін.

Як продовжити відпустку після лікарняного

Щоб продовжити відпустку у зв'язку з лікарняним, працівник має надати лікарняний лист разом з відповідною заявою. Після цього роботодавець зобов'язаний видати наказ про продовження відпустки у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Працівник має попередити роботодавця про продовження відпустки через лікарняний. Якщо він цього не зробив і не вийшов на роботу, його можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності за прогул без поважних причин.

Раніше Українські Новини повідомляли, в Одеській області під час відпустки можна побачити катакомби, фортеці і відвідати українську Венецію.

Тим часом, з приходом літа через пандемію коронавірусу і закриття країн світу на карантин, зріс попит на внутрішній туризм в Україні.