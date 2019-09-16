Проект бюджету-2020 свідчить, що "Центренерго" не виставлятимуть на продаж, – Трохимець

Доходи від приватизації, зазначені в проекті бюджету-2020, свідчать, що Державну енергогенеруючу компанію "Центренерго" виключили зі списку підприємств на продаж.

Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в ефірі телевізійного каналу "Еспресо".

"Раніше ми бачили план великий приватизації, який говорив про те, що певні об'єкти мають бути виставлені на конкурс. Очікувана вартість всіх цих об'єктів 17 млрд гривень, з яких "Центренерго" було 6 млрд гривень. Дійсно, "Центренерго" було привабливим об'єктом з точки зору інвесторів, які могли купити дане підприємство. Це могли бути як українські інвестори, так і іноземні. Сьогодні в проекті бюджету на наступний 2020 рік доходи від приватизації закладені на рівні 5 млрд гривень. Тобто, мається на увазі, що "Центренерго" там точно вже немає в тому списку", - сказав Трохимець.

На думку експерта, виключення "Центренерго" зі списку підприємств, що підлягають приватизації, пов’язано з тим, що на ньому заробляє бізнесмен Ігор Коломойський. При чому двічі – коли продає держпідприємству вугілля по завищеній ціні через свої компанії, і потім, коли "Центренерго" продає електроенергію феросплавним заводам бізнесмена за заниженим тарифом 1,3 гривень кВт/г, в той час як її собівартість складає за 1,9 гривень кВт/г. Внаслідок чого держпідприємство отримує колосальні збитки.

"Мабуть, подумали, що навіщо таку гарну дійну корову продавати, якщо її можна доїти двічі - спочатку купити в самого себе дорого вугілля, а потім самому собі продати дешево електричну енергію, а всі збитки залишити на підприємство, яке тобі не належить, яке належить українському народові. І потім з бюджету це все перекриється", - зазначив Трохимець.

Він також наголосив, що на цю корупційну схему не реагують правоохоронні органи, що, вочевидь, є ознакою їх політичної заангажованості.

"Виникає наступне питання: де НАБУ? Коли вручати підозри по "Роттердам+" через 2 роки після початку розслідування, не маючи на те жодних юридичних підстав, то біжать всі один поперед одного вручати підозри. Коли під носом твориться те, що я зараз описав. І це ж загальновідомий факт, який є у всіх засобах масової інформації. Тобто, відкриваєш Інтернет, і просто в очі кидається, не треба заяви якоїсь чекати, чи ще. І ніякого руху, ніякого абсолютно руху. Це що, упередженість правоохоронних органів?" - сказав Трохимець.

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що Коломойський повністю контролює держкомпанію "Центренерго" і не зацікавлений в її приватизації. А політолог Петро Олещук запропонував народним депутатам створити у Верховній Раді України тимчасову слідчу комісію для розслідування скандалу навколо "Центренерго".