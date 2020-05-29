"Центренерго" повернули під контроль держави, - ФДМ

Фонд державного майна (ФДМ) призначив генеральним директором державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" Олександра Корчинського.

Про це написав голова ФДМ Дмитро Сенниченко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми повернули під контроль держави "Центренерго". Незважаючи на всі опір: судовий "тролінг", неодноразове мінування будівлі Фонду ФДМ, тиск на Наглядова рада "Центренерго". Ми зробили висновки після попередньої невдалої спроби призначити нового керівника компанії, і провели одноденну блискавичну операцію: рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та подання нового керівника "Центренерго" Олександра Корчинського", - написав він.

Сенниченко зазначив, що попереднє керівництво "Центренерго" приховувало від ФДМ дані аудиту і у Фонду відсутня інформація стосовно стану справ в "Центренерго".

"Все, що у нас є - це великі підозри, що не все гладко. Я думаю, якщо б все було гаразд, то не треба було б мінувати Фонд, лише б не зібралася наглядова рада", - підсумував він.

Раніше Корчинський обіймав посаду генерального директора компанії "ТехНова".

Крім того, з березня Корчинський обіймав посаду виконуючого обов'язки гендиректора "Центренерго".

Як повідомляли Українські Новини, раніше контролюється Коломойським "Центренерго" не повернуло держшахтам 470 млн гривень.

Також раніше Коломойський використовував "Центренерго" в своїх інтересах, завдаючи шкоди державі.