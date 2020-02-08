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08 лютого 2020, субота, 16:06 8
Політика 2020-02-08T18:00:02+02:00
Українські Новини
Екс-беркутівці Тамтура і Маринченко повернулися в Україну після обміну полоненими

Екс-беркутівці Тамтура і Маринченко повернулися в Україну після обміну полоненими

Ольга Фандорина
Екс-беркутівці Тамтура і Маринченко. Фото: lb.ua
Екс-беркутівці Тамтура і Маринченко. Фото: lb.ua

Двоє колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" Сергій Тамтура і Олександр Маринченко повернулися в Україну після обміну полоненими, який відбувся 29 грудня, 2019 року.

Про це в соціальній мережі Facebook написав їх адвокат Олександр Горошинський, передають Українські Новини.

Тамтура і Маринченко написали звернення до Президента Володимира Зеленського, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову і генеральному прокурору Руслану Рябошапці, в якому висловили свою позицію щодо раніше проведеного обміну і повернення до Києва.

"Більше 5 років нас тримали за гратами за злочини, яких ми не робили. Винними нас призначив політичний режим, що прийшов до влади шляхом збройного державного перевороту в 2014 році. Весь цей час керівництво України використовувало нас, щоб "звітувати" перед частиною українського народу про притягнення до відповідальності винних у розстрілах протестувальників на Майдані. Це дозволяло цим політикам приховувати справжніх організаторів убивств правоохоронців і мітингувальників у лютому 2014 року ", - заявили вони.

Також вони зазначили, що рішення суду відпустити їх з-під варти ніяк не було пов'язано з обміном - воно було мотивоване тим, що "прокурором не доведено обґрунтованість підозри у скоєнні умисних убивств і замахів на такі вбивства".

Тамтура і Маринченко вказують, що після їх звільнення під домашній арешт їх товариші по службі Сергій Зінченко, Павло Аброськін і Олег Янішевський залишалися під вартою і згодом з'явилася можливість їх звільнення в рамках обміну на умовах "всіх на всіх".

"Наша відмова від участі в обміні поставила б під загрозу цей обмін у цілому. Розуміючи почуття кожного зі списку "на обмін", ми не могли поставити власні інтереси вище інших. Тому були змушені погодитися на участь в обміні", - заявляють ексберкутівці.

Вони називають події 2014 року державним переворотом.

"А частина протестувальників не були мирними - вони були озброєними злочинцями. Вони закидали правоохоронців камінням, катували, палили "коктейлями Молотова", розстрілювали їх із вогнепальної зброї!" - сказано в повідомленні.

Тамтура і Маринченко закликають Зеленського, Рябошапку і депутатів Ради негайно скасувати закон про амністію учасників Майдану і забезпечити справедливе та неупереджене розслідування подій 2014 року за участю міжнародних спостерігачів і експертів.

Також вони запевняють, що будуть брати участь у судових засіданнях у справах Майдану.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента повідомив, що в неділю, 29 грудня, внаслідок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

Екс-беркутівці Тамтура і Маринченко За даними ЗМІ, в результаті обміну самопроголошеним республікам були передані колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", обвинувачені у розстрілі 48 активістів Евромайдана, і громадянин Бразилії Рафаель Лусварги, який воював на боці бойовиків на Донбасі.
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