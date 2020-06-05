У Міносвіти розповіли, що обшуки в Університеті Шевченка не пов'язані з корупцією

Обшуки вголовному корпусі Київського національного університету ім. Шевченка, які пройшли напередодні, не пов'язані з корупцією.

Про це "Громадському" розповіла виконуюча обов'язки голови Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій, яка раніше запевнила, що випускники зі шкільної лави не потраплять одразу в армію, а спробують вступити до університетів.

"Маю інформацію кілька другшу. Йдеться про перевірку організації навчального процесу на юридичному факультеті університету. Університет підготував всі необхідні документи на вимогу правоохоронних органів", — сказала Мандзій.

Вона наголосила, що в університеті тільки перевіряють роботу одного з факультетів.

"Був запит і було відповідне рішення правоохоронних органів про виїмку документів за конкретним запитом. Йдеться про організації освітнього процесу, зокрема навчання іноземців на юридичному факультеті", — розповіла вона.

Водночас в поліції заявили, що обшуки пов'язані з корупцією і проходять в рамках в рамках кримінального провадження за ст 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Як повідомляли Українські Новини, з 10 березня університет Шевченка скасував масові заходи через коронавірус.

Раніше КНУ імені Шевченко увійшов до ТОП-50 найкращих ВНЗ Східної Європи з представленості в мережі.