підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 травня 2020, вівторок, 10:31 368
Суспільство 2020-05-12T11:45:02+03:00
Українські Новини
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми

Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми

Тетяна Зотова
Наука, Освіта, Навчання, Логістика, Кавилін
Олексій Кавылин. Фото: fakty.com.ua
Олексій Кавылин. Фото: fakty.com.ua

Олексій Кавилін (засновник Академія online) ініціював збір кращих методик і практик дистанційного навчання для створення ефективної освітньої online програми. Про це йдеться на сайті академії (створений під проект), а також роз'яснено її лідером в коментарях, наданих Українським Новинам.

"Світ вже не буде таким, як раніше. Тому потрібні нові послуги, нові ціни і нові можливості логістики. Працювати потрібно над реалізацією антикризового плану і це важливо. В авангарді зобов'язані бути освітяни, які приймаючи виклик часу, допоможуть молоді та дорослим людям підготуватися до "нової реальності". Ми в Академія online переконані, що повинні взяти участь в адаптації суспільства до післяковідної ери", - каже він.

Олексій Кавилін повідомив, що будь-хто може надіслати свої пропозиції на сайт академії, заповнивши спеціальну форму. Прийом інформації буде проходити до кінця травня 2020 року.

"Наша ініціатива глобальна, в її реалізації може взяти участь кожен - вчителі, експерти, фахівці в своїх галузях, батьки. Всі, кому важливий розвиток суспільства. Ми будемо збирати інформацію до кінця травня. Після цього почнемо її узагальнення", - повідомив засновник Академія online.

Також він закликав потенційних учасників ініціативи поширювати про неї інформацію в інтернеті.

"Якщо це буде комусь корисно, прошу написати про ваш приклад в соцмережах з хештегом #TogetherAtHome. Нехай це стане додатковим стимулом для інших взяти участь в нашій програмі і допомогти людям здобути нові й ефективні знання", - зазначив він.

Олексій Кавилін поточнив, що експертна рада академії готова приймати і вивчати досвід будь-яких сфер, наприклад, IT, маркетинг, точні та природничі науки, лідерство, соціологія.

Він зазначив, що зібрана інформація буде не тільки узагальнена. Одне з ключових завдань - виробити способи її подачі, враховуючи особливості та інтереси різних вікових груп.

"Недостатньо просто зібрати знання. Їх необхідно якісно упакувати, зробивши привабливими і зрозумілими. Ми зобов'язані усвідомлювати, що мотивація школяра і дорослої людини відрізняється. Тільки, враховуючи такі нюанси, ми стимулюємо людей вчитися новому", - розповів засновник Академія online.

Результати по узагальненню досвіду та вироблення єдиної освітньої програми будуть опубліковані на сайтах академії - основному та лендингу, спеціально, створеному під ініціативу.

Більше новин про: Наука Освіта Навчання Логістика Кавилін

В Україні другий день підряд знижується кількість нових заражених коронавірусом
Сьогодні 62-й день карантину. До його закінчення залишилося 10 днів
Новини
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гримчаком 11:46
Котирування акцій британської Ferrexpo після 3-тижневого падіння зросли 11:39
Після довгих вихідних рубль незначно впав. Курс російської нацвалюти на 12 травня 11:23
У київських обмінниках подорожчав долар. За скільки можна купити валюту 12 травня 11:08
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
більше новин
"Автострада": в разі перемоги в тендерах найближчим часом дороги на Житомирщині стануть європейської якості 17:17
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
Сергій Солодченко ініціював масштабні кадрові зміни у ДФС 09:21
ФІФА спростовує розслідування L illustr'e щодо Павелка 10:54
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
більше новин
Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС, - посольство Великобританії 12:00
Фірма з США відкупилася від Тимошенко 11 млн доларів, щоб уникнути позову, − ЗМІ 09:37
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець 20:38
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
В Україні другий день підряд знижується кількість нових заражених коронавірусом 09:51 Карта
більше новин
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok