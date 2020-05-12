Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми

Олексій Кавилін (засновник Академія online) ініціював збір кращих методик і практик дистанційного навчання для створення ефективної освітньої online програми. Про це йдеться на сайті академії (створений під проект), а також роз'яснено її лідером в коментарях, наданих Українським Новинам.

"Світ вже не буде таким, як раніше. Тому потрібні нові послуги, нові ціни і нові можливості логістики. Працювати потрібно над реалізацією антикризового плану і це важливо. В авангарді зобов'язані бути освітяни, які приймаючи виклик часу, допоможуть молоді та дорослим людям підготуватися до "нової реальності". Ми в Академія online переконані, що повинні взяти участь в адаптації суспільства до післяковідної ери", - каже він.

Олексій Кавилін повідомив, що будь-хто може надіслати свої пропозиції на сайт академії, заповнивши спеціальну форму. Прийом інформації буде проходити до кінця травня 2020 року.

"Наша ініціатива глобальна, в її реалізації може взяти участь кожен - вчителі, експерти, фахівці в своїх галузях, батьки. Всі, кому важливий розвиток суспільства. Ми будемо збирати інформацію до кінця травня. Після цього почнемо її узагальнення", - повідомив засновник Академія online.

Також він закликав потенційних учасників ініціативи поширювати про неї інформацію в інтернеті.

"Якщо це буде комусь корисно, прошу написати про ваш приклад в соцмережах з хештегом #TogetherAtHome. Нехай це стане додатковим стимулом для інших взяти участь в нашій програмі і допомогти людям здобути нові й ефективні знання", - зазначив він.

Олексій Кавилін поточнив, що експертна рада академії готова приймати і вивчати досвід будь-яких сфер, наприклад, IT, маркетинг, точні та природничі науки, лідерство, соціологія.

Він зазначив, що зібрана інформація буде не тільки узагальнена. Одне з ключових завдань - виробити способи її подачі, враховуючи особливості та інтереси різних вікових груп.

"Недостатньо просто зібрати знання. Їх необхідно якісно упакувати, зробивши привабливими і зрозумілими. Ми зобов'язані усвідомлювати, що мотивація школяра і дорослої людини відрізняється. Тільки, враховуючи такі нюанси, ми стимулюємо людей вчитися новому", - розповів засновник Академія online.

Результати по узагальненню досвіду та вироблення єдиної освітньої програми будуть опубліковані на сайтах академії - основному та лендингу, спеціально, створеному під ініціативу.