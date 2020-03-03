У 2020 різко зростуть ціни на контрактну форму навчання. Які спеціальності подорожчають

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний в інтерв'ю виданню "Українська правда. Життя", передають Українські Новини.

"Є багато ефектів цього нововведення. Ми зупиняємо згубний демпінг, коли університети на кожній вступної кампанії намагаються підглянути у конкурента і спустити ціну нижче. Вони давно ставлять ціну, яка значно менше собівартості підготовки", - сказав він.

За його словами, університети розуміють, що у них є подушка у вигляді держфінансування, тому і є явище дотації навчання контрактників за рахунок бюджетних грошей.

Стадний вважає, що введення індикативної собівартості дозволить це зробити.

"Університети, які зараз ставлять ціну на контракт 12-13 тисяч на популярні спеціальності - я розумію, що деякі з них не чисті на руку і "підбирають" на сесіях. Тобто офіційну зарплату вчитель високу дати не можемо, бо контракти низькі, а на сесіях - вольниця, збирайте врожай", - сказав Стадний.

Підвищення торкнеться найпопулярніших спеціальностей: економіка, менеджмент, психологія, міжнародні відносини, медицина, право, соціологія, філологія та інші.

Як повідомляли "Українські Новини", в березні пройдуть дві сесії пробного ЗНО - 21 і 28 березня.

Тим часом студенти залишаться без надбавки в 2020 році.