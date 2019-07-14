Авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям, - ЗМІ

У Запорізькій області колона автобусів з дітьми, які поверталися з курортів, потрапила в ДТП, повідомляє "Страна" з посиланням на Telegram-канал "Це Запоріжжя".\r\nЗа попередньою інформацією, причина події - обгін колони легковими авто.\r\nЯк видно на фото, легковики сильно побиті, а один з автобусів потрапив у кювет. Пасажири автобусів, у тому числі діти, за попередньою інформацією запорізької поліції, не постраждали.\r\nАвто з кортежу Зеленського.\r\nЯк стало відомо виданню з джерел в Управлінні держохорони, обганяли колону два Volkswagen Touareg з кортежу Зеленського та бус служби безпеки Президента. Вони поверталися до Києва, у той час як Зеленський полетів у столицю на літаку.\r\n"В УДО через постійні люстрації зараз безлад і бардак: з 30 водіїв у штаті зараз працює половина. Через брак кадрів і щільного графіка водії не сплять цілодобово. Звідси - і ДТП", - додало джерело.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, кортеж Зеленського збільшився попри його обіцянки скоротити кількість автомобілів. Крім того, Зеленського на "Олімпійський" привіз великий кортеж.\r\nРаніше кортеж Порошенка збив 13-річного велосипедиста в Києві, а також збив пенсіонера в центрі Києва.