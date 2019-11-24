Поліція відкрила кримінальну справу по ДТП за участю Миколи Кулеби

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Сьогодні близько 14 години на автодорозі "Київ-Одеса", поблизу с. Чабани, в результаті зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля постраждали чотири людини. Обидва водія транспортних засобів, а також 19-річний та 10-річний пасажири "Тойоти" отримали травми різного ступеня тяжкості і доставлені в медустанови. Дитина знаходиться в реанімаційному відділенні", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Відкрито кримінальну виробництво за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, уповноважений з прав дитини Кулеба разом з синами потрапив у ДТП. Опубліковано також відео страшної аварії.

Також Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшного ДТП.