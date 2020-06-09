Україна прийняла з Китаю перший прямий поїзд з контейнерами

Почав працювати Центральний вокзал у Києві у звичному режимі, але з певними обмеженнями. Акціонерне товариство "Укрзалізниця" прийняла перший контейнерний поїзд "Китай - Україна", в той час, як з 1 червня в Україні відновили залізничні перевезення.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

"Сьогодні історичний момент - прийнято перший контейнерний поїзд "Китай - Україна". Враховуючи посилення торгово-економічних відносин між нашими країнами, важливо вибудувати якісну транспортну логістику. Залізничні контейнерні перевезення - це дійсно надійний, дешевий і зручний вид перевезень, який може стати конкурентним у сполученні "Китай - Україна", - сказав Іван Юрик, який тимчасово виконує обов'язки голови правління "Укрзалізниці".

За його словами, потяг подолав відстань в 9 тисяч кілометрів за 15 діб.

Наголошується, що потяг має 31 фітингову платформу, навантажену 41 сорокафутовим контейнером.

Вагон контейнерного поїзда. Фото: uz.gov.ua

Цим поїздом в Україну були доставлені бурильні труби, медичне обладнання, бензинові тримери та товари народного споживання.

Як повідомляли Українські Новини, з 15 червня відновляться рейси поїзда-експреса до аеропорту "Бориспіль".

Раніше розповідали про те, як змінилися правила пасажирських залізничних перевезень у зв'язку з пандемією коронавірусу.