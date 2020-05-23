Смерть депутата Ради Давиденка розслідують як вбивство

Національна поліція і Офісу генпрокурора відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства депутата Верховної Ради Валерія Давиденко. Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора. "Внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу", - сказав він. Новина доповнена фото і відео з місця події Місце події. Фото: Інформатор За його словами, найближчим часом буде призначено низку експертиз. Як повідомляли Українські Новини, тіло Давиденка було знайдено в туалеті в його офісі в Києві. Правоохоронні органи перевіряють версію самогубства депутата Ради Давиденко. Раніше Давиденко вимагав від чинної влади терміново відновити жорсткий контроль над цінами на соціально значущі продукти в умовах загальнонаціонального карантину для запобігання поширення коронавіруса.