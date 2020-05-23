Смерть депутата Ради Давиденка розслідують як вбивство

Національна поліція і Офісу генпрокурора відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства депутата Верховної Ради Валерія Давиденко.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу", - сказав він.

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Місце події. Фото: Інформатор

За його словами, найближчим часом буде призначено низку експертиз.

Як повідомляли Українські Новини, тіло Давиденка було знайдено в туалеті в його офісі в Києві.

Правоохоронні органи перевіряють версію самогубства депутата Ради Давиденко.

Раніше Давиденко вимагав від чинної влади терміново відновити жорсткий контроль над цінами на соціально значущі продукти в умовах загальнонаціонального карантину для запобігання поширення коронавіруса.