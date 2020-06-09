Після тривалого зростання гривня впала в ціні. Курс НБУ на середу

У той час, як протягом минулого тижня курс гривні до долара тримався, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 червня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD. У вівторок в обмінниках столиці курс продажу готівкового долара склав 26,7636 UAH/USD, курс купівлі – 26,4727 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 червня, на 9,48 коп. до 26,6005 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,7175 1 долар США 26,6005 1 швейцарський франк 27,7580 10 ієн 2,4359 10 російських рублів 3,8778 1 євро 30,1477

Як повідомляли Українські Новини, економісти розповіли, як буде змінюватися курс гривні до долара до 2023 назвали головні ризики для економіки України.

Раніше фінансисти розповіли про те, як буде змінюватися динаміка курсу гривні у червні.