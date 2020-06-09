підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Сомбреро, надувний човен і теплиці: як Німеччина допомагає відвідувачам ресторанів креативно дотримуватися дистанції
09 червня 2020, вівторок, 14:02 9
Європа 2020-06-09T15:00:04+03:00
Українські Новини
Сомбреро, надувний човен і теплиці: як Німеччина допомагає відвідувачам ресторанів креативно дотримуватися дис

Сомбреро, надувний човен і теплиці: як Німеччина допомагає відвідувачам ресторанів креативно дотримуватися дистанції

Елизавета Кесельман
Німеччина, Соціальна дистанція, Карантин в Європі, Карантин в Німмеччині, відкриття рестораінв

У той час, як Польща розглядає можливість повернення карантину в країну, Німеччина відкриває ресторани та бари, знявши практично всі карантинні обмеження, враховуючи закриття кордонів. Однак дотримання соціальної дистанції залишається основною вимогою, тому громадські заклади Європи демонструють креативні підходи для заохочення відвідувачів дотримуватися правил. Про це повідомляє АВС news.

Негабаритні сомбреро Бургер Кінг

Заклад Бургер Кінг на правах своєї назви може носити корону, але його відвідувачі в Німеччині носять сомбреро, щоб бути на відстані не менше шести футів один від одного, насолоджуючись своєю їжею.

Теплиці в Mediamatic ETEN

А ось прибережний ресторан в Амстердамі Mediamatic ETEN створив свою модель теплиць для індивідуальних вечірок до трьох осіб. Ресторан почав використовувати скляні камери у формі невеликих будинків.

 

Надувні човна в пивному ресторані Novy's

В німецькому місті Хаген пивний ресторан Novy's також організував незвичайне обслуговування людей. Господар ресторану Томас Білефельд побудував незвичайні маленькі пересувні столики, в яких є місце для однієї людини, щоб гості могли обслуговуватися зовні і на безпечній відстані, незалежно від погоди. За зовнішнім виглядом вони нагадують надувний круглий човен або батут. В даний час ресторан налічує лише 10 таких незвичайних столів.

Надувні капелюхи в кондитерській Rothe

Тим часом в одному з німецьких міст Schwerin після ослаблення карантинних обмежень, адміністрація закладу почала видавати спеціальні надувні капелюхи з двома продовгуватими лініями, які по вигляду нагадують вертоліт, щоб допомогти своїм відвідувачам дотримуватися дистанції.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Німеччина заявила, що не буде евакуювати німецьких туристів, які заразилися під час відпочинку за кордоном.

Тим часом МОЗ розповіло, яким чином культурні святкові заходи під час карантину будуть проходити в Україні.

Більше новин про: Німеччина Соціальна дистанція Карантин в Європі Карантин в Німмеччині відкриття рестораінв

5 країн Європи починають знімати карантинні обмеже...
У Німеччині за добу зафіксували майже тисячу нових...
Німеччина заявила про докази кібератаки Росії на Б...
Відстань один метр між людьми може знизити ризик з...
У Києві за добу вдвічі впала кількість нових інфікованих коронавірусом
Зеленський пропонує Раді прийняти законопроєкт про всеукраїнський референдум
Новини
До складу мінської ТКГ залучили журналістів Казанського і Гармаша, юриста Горана і лікаря Лібстера 14:35
До 100-річчя з дня народження Івана Кожедуба – спеціальний сюжет в програмі "Ранок з Інтером" 14:34 Відео
В Німеччину повернувся останній круїзний лайнер, який перебував півроку в подорож через пандемію коронавірусу 14:33
Закінчується додаткова реєстрація на ЗНО в Україні: дати сесії 14:26
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
більше новин
Зеленський вважає необхідним легалізувати в Україні приватні армії 17:47
СБУ викликає Стерненко для вручення підозри. Той вже заявив, що не прийде 20:57
Міністр юстиції допускає, що введення карантину могло порушити Конституцію 21:35
Технічні проблеми: єдиний реєстр декларацій перестав працювати 19:49
Росія таємо вночі пригнала в Луганськ військові вантажівки, — ОБСЄ 22:53
більше новин
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Кількість нових інфікованих коронавірусом продовжує знижуватися 10:56 Інфографіка
У Києві різко збільшилася кількість нових інфікованих коронавірусом 11:26
Сьогодні МВФ розгляне нову кредитну програму для України 09:00
більше новин
Від завтра знову запрацюють пункти пропуски в зоні ООС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok