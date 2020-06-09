Сомбреро, надувний човен і теплиці: як Німеччина допомагає відвідувачам ресторанів креативно дотримуватися дистанції

У той час, як Польща розглядає можливість повернення карантину в країну, Німеччина відкриває ресторани та бари, знявши практично всі карантинні обмеження, враховуючи закриття кордонів. Однак дотримання соціальної дистанції залишається основною вимогою, тому громадські заклади Європи демонструють креативні підходи для заохочення відвідувачів дотримуватися правил. Про це повідомляє АВС news.

Негабаритні сомбреро Бургер Кінг

Заклад Бургер Кінг на правах своєї назви може носити корону, але його відвідувачі в Німеччині носять сомбреро, щоб бути на відстані не менше шести футів один від одного, насолоджуючись своєю їжею.

distancing, but make it fashion pic.twitter.com/lVn1No5Jwq — Burger King (@BurgerKing) May 22, 2020

Теплиці в Mediamatic ETEN

А ось прибережний ресторан в Амстердамі Mediamatic ETEN створив свою модель теплиць для індивідуальних вечірок до трьох осіб. Ресторан почав використовувати скляні камери у формі невеликих будинків.

Надувні човна в пивному ресторані Novy's

В німецькому місті Хаген пивний ресторан Novy's також організував незвичайне обслуговування людей. Господар ресторану Томас Білефельд побудував незвичайні маленькі пересувні столики, в яких є місце для однієї людини, щоб гості могли обслуговуватися зовні і на безпечній відстані, незалежно від погоди. За зовнішнім виглядом вони нагадують надувний круглий човен або батут. В даний час ресторан налічує лише 10 таких незвичайних столів.

An Ocean City restaurant has introduced one creative way it plans to ensure customers maintain social distance as coronavirus restrictions are eased in the Maryland resort town. https://t.co/FUp0NKUrr4 pic.twitter.com/BRPtNwlDrn — ABC News (@ABC) May 18, 2020

Надувні капелюхи в кондитерській Rothe

Тим часом в одному з німецьких міст Schwerin після ослаблення карантинних обмежень, адміністрація закладу почала видавати спеціальні надувні капелюхи з двома продовгуватими лініями, які по вигляду нагадують вертоліт, щоб допомогти своїм відвідувачам дотримуватися дистанції.

KEEP YOUR DISTANCE: A café in Germany has found a colorful way to enforce social distancing among patrons—by strapping pool noodles to hats. https://t.co/KVmXikGo9B pic.twitter.com/ZRzIIJStDp — ABC News (@ABC) May 18, 2020

Як повідомляли Українські Новини, раніше Німеччина заявила, що не буде евакуювати німецьких туристів, які заразилися під час відпочинку за кордоном.

Тим часом МОЗ розповіло, яким чином культурні святкові заходи під час карантину будуть проходити в Україні.