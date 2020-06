Сомбреро, надувний човен і теплиці: як Німеччина допомагає відвідувачам ресторанів креативно дотримуватися дистанції

Негабаритні сомбреро Бургер Кінг

Заклад Бургер Кінг на правах своєї назви може носити корону, але його відвідувачі в Німеччині носять сомбреро, щоб бути на відстані не менше шести футів один від одного, насолоджуючись своєю їжею.

Теплиці в Mediamatic ETEN

А ось прибережний ресторан в Амстердамі Mediamatic ETEN створив свою модель теплиць для індивідуальних вечірок до трьох осіб. Ресторан почав використовувати скляні камери у формі невеликих будинків.

Надувні човна в пивному ресторані Novy's

В німецькому місті Хаген пивний ресторан Novy's також організував незвичайне обслуговування людей. Господар ресторану Томас Білефельд побудував незвичайні маленькі пересувні столики, в яких є місце для однієї людини, щоб гості могли обслуговуватися зовні і на безпечній відстані, незалежно від погоди. За зовнішнім виглядом вони нагадують надувний круглий човен або батут. В даний час ресторан налічує лише 10 таких незвичайних столів.

An Ocean City restaurant has introduced one creative way it plans to ensure customers maintain social distance as coronavirus restrictions are eased in the Maryland resort town. https://t.co/FUp0NKUrr4 pic.twitter.com/BRPtNwlDrn