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08 червня 2020, понеділок, 13:00 12
Суспільство 2020-06-08T15:45:02+03:00
Українські Новини
У Київській області 28 нових інфікованих коронавірусом. Де найбільше випадків

У Київській області 28 нових інфікованих коронавірусом. Де найбільше випадків

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: Facebook/Nataly Pachkova
Коронавірус. Фото: Facebook/Nataly Pachkova

Поки у Києві кількість нових випадків коронавірусу збільшується, у Київській області за добу 28 нових інфікованих за останню добу, всьго 1812. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 450 випадків захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 188, у Софіївській Борщагівці - 52 і в Петропавлівській Борщагівці - 39), в Обухівському районі - 252 випадку (найбільша кількість в Обухові - 124, в Українці - 39).

Також 77 випадків захворювання підтверджено у Броварському районі, 76 - в Бориспільському районі, 51 - у Васильківському, 39 - в Баришівському, 37 - у Кагарлицькому, 36 - в Вишгородському, 31 - в Миронівському, 24 - в Бородянському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 93 випадки підтверджені в Ірпені, 73 - в Білій Церкві, 58 - у Борисполі, 50 - в Бучі, 48 - у Броварах, 41 - в Коцюбинському, 38 - в Кагарлику, 37 - у Фастові, 33 - у Вишгороді, 33 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 228 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1 584 людини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 8 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1 812 випадків захворювання коронавірусом (у т. ч. 138 дітей і 353 медпрацівника - за весь період). Нових випадків за останню добу - 28", - йдеться в ньому.

За весь час пандемії померло 37 осіб, одужали - 577 (в тому числі 46 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 5 045 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 75 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, у суботу, 6 червня, в Україні зафіксували в два рази більше нових випадків коронавірусу, ніж випадків одужання після нього.

Також в Житомирській області посилили карантин через збільшення кількості хворих.

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