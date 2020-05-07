підписатися на розсилку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
  • Новини
  • Світ
  • У Москві кількість інфікованих на коронавірус досягла 300 тисяч
07 травня 2020, четвер, 14:27 23
Світ 2020-05-07T16:00:02+03:00
Українські Новини
У Москві кількість інфікованих на коронавірус досягла 300 тисяч

У Москві кількість інфікованих на коронавірус досягла 300 тисяч

Елизавета Кесельман
Москва, Росія, коронавірус в Росії, Коронавірус в Москві
Москва. Фото: plan.ever.travel
Москва. Фото: plan.ever.travel

В той час, як коронавірус виявили у прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, кількість інфікувань хворобою в Росії стрімко росте. Так, кількість заражених в країні досягло близько 300 тисяч чоловік. Про це заявив мер Москви Сергій Себянин, передає ТАСС.

За словами мера, кількість інфікувань на коронавірус в Москві значно більше, ніж у Нью-Йорку.

"Якщо подивитися реєстрацію знову виявлених захворювань у Нью-Йорку за весь період і Москву, ми, мабуть, навіть вже переплюнули Нью-Йорк за виявлення", - зазначив Себянін.

"Те, що ми виявили хворих так багато, - це не мінус, а величезний плюс. Очевидно, що реально хворих в місті ще більше. За скринінговим дослідженням, їх в районі 2-2,5% від усього населення Москви, в перерахунку на цифри це близько 300 тис.", - додав він.

За останню добу в Росії виявлено 11 231 новий випадок коронавіруса 84 регіонах, з них 48,7% не мали клінічних проявів хвороби. Зафіксовано 88 летальних випадків. За добу в Росії повністю одужали 2 476 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, у Росії на необмежений термін продовжили обмеження на в'їзд іноземців.

Крім того, у Росії почалися "голодні бунти" проти карантину, є затримані.

Більше новин про: Москва Росія коронавірус в Росії Коронавірус в Москві

У Києві майже втричі зменшилася кількість нових випадків коронавірусу
У Києві відкрилися 10 продуктових ринків: список
Новини
В Україні технічно неможливо збільшити частку атомної енергетики, – Котко 16:24
У квітні виробництво дорогою "зеленої" електроенергії збільшилося в два рази, поки дешевої скоротилося 16:20
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу 16:15
Кабмін звільнив мовного омбудсмена Монахову 16:08
Рада ввела регулярне тестування на COVID-19 для медиків, які працюють з коронавірусними пацієнтами 15:51
більше новин
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
Національний банк понизив гривню. Курс валют на сьогодні 05:30
більше новин
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Зеленський хоче, щоб СБУ захищала мораль, духовність і культуру суспільства 19:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
Заборона громадян виїжджати за кордон суперечить твердженням про європейський курс України, - правозахисник 10:10 Думка
Банкова похвалилася, що Зеленський використовує гумор як зброю у міжнародній дипломатії 12:35
більше новин
Зі Свято-Покровського Голосіївського монастиря зняли карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok