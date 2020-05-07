У Москві кількість інфікованих на коронавірус досягла 300 тисяч

В той час, як коронавірус виявили у прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, кількість інфікувань хворобою в Росії стрімко росте. Так, кількість заражених в країні досягло близько 300 тисяч чоловік. Про це заявив мер Москви Сергій Себянин, передає ТАСС.

За словами мера, кількість інфікувань на коронавірус в Москві значно більше, ніж у Нью-Йорку.

"Якщо подивитися реєстрацію знову виявлених захворювань у Нью-Йорку за весь період і Москву, ми, мабуть, навіть вже переплюнули Нью-Йорк за виявлення", - зазначив Себянін.

"Те, що ми виявили хворих так багато, - це не мінус, а величезний плюс. Очевидно, що реально хворих в місті ще більше. За скринінговим дослідженням, їх в районі 2-2,5% від усього населення Москви, в перерахунку на цифри це близько 300 тис.", - додав він.

За останню добу в Росії виявлено 11 231 новий випадок коронавіруса 84 регіонах, з них 48,7% не мали клінічних проявів хвороби. Зафіксовано 88 летальних випадків. За добу в Росії повністю одужали 2 476 осіб.

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