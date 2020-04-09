Автомобіль головного санлікаря Ляшка врізався в мікроавтобус журналістів у Миколаєві

У четвер, 9 квітня, автомобіль Volkswagen Passat, який по Миколаєву пересувається головний санітарно-епидеміологічний лікар України Віктор Ляшко, врізався в мікроавтобус Renault Trafic, на якому приїхали журналісти.

Про це повідомила Миколаївська обласна інтернет-газета "Новости N".

Дорожньо-траноспортна пригода (ДТП) сталася на вул. Лазурній в Миколаєві, на момент аварії Ляшка в автомобілі не було.

За словами очевидців, водій Volkswagen, здаючи назад, врізався у припаркований мікроавтобус.

В результаті ДТП ніхто не постраждав, обидва автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.

За інформацією видання, Volkswagen Passat був наданий у користування Ляшка Миколаївською обласною державною адміністрацією на час його перебування в Миколаєві.

Нагадаємо, 7 квітня Міністерство охорони здоров'я України заявило, що вивчить феномен Миколаївської області, де не зафіксовані випадки коронавіруса, тоді як по всій Україні хворих близько 1,5 тис. осіб.

Як повідомляли Українські Новини, 26 лютого Кабінет Міністрів призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на посаду головного санітарно-епідеміологічного лікаря.