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03 червня 2020, середа, 17:03 11
Європа 2020-06-03T18:15:02+03:00
Українські Новини
Після протестів у США в Парижі десятки тисяч громадян вийшли на мітинг проти поліцейського насильства

Після протестів у США в Парижі десятки тисяч громадян вийшли на мітинг проти поліцейського насильства

Елизавета Кесельман
протести в США, вбивство Флойда, протести в Парижі

У Парижі на акції протесту вийшли тисячі людей на згадку про про 24-річного чорношкірого француза Адамі Траоре, який загинув після затримання в 2016 році. Акція протесту відбулася як реакція на протести в США через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. 

Про це передає Le Figaro.

За одними даними, участь в акції взяли близько 15 тисяч учасників, за даними відомства BFM TV - більш як 19 тисяч людей.

 

Через дві години після початку мітингу між деякими протестувальниками і жандармами сталася сутичка. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

Деякі демонстранти почали підпалювати сміття і старі меблі. Протестувальники також заблокували ділянку Паризької окружної дороги недалеко від місця, де проходила акція.

"Je n'arrive plus à respirer": au niveau du TGI de Paris,où la foule abonde, des collages rendent hommage à #AdamaTraore і #GeorgeFloyd pic.twitter.com/ogWMQ10ed5

— Thibault Izoret (@TIM_7375) June 2, 2020

 

Акції в пам'ять про Адама Траоре також пройшли в Марселі, Ліллі та Ліоні.

Адама Траоре помер 19 липня 2016 року через дві години після того, як його затримали в комуні Бомон-сюр-Уаз під Парижем. Під час затримання троє жандармів придавили чоловіка зверху, через що йому не вистачало повітря. В жандармерію його доставили без свідомості. Траоре помер після безуспішних спроб лікарів реанімувати його.

Як повідомляли Українські Новини, у Німеччині та Британії сотні людей вийшли на мітинги на підтримку протестів у США.

Президент Дональд Трамп під час мітингів разом зі своєю родиною ховався у бункері під час масштабних страйків у США біля Білого дому через смерть неозброєного афроамериканця Джорджа Флойда.

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