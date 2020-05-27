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  • У Польщі дозволили ходити без масок і проводити концерти під відкритим небом
27 травня 2020, середа, 17:00 8
Європа 2020-05-27T17:30:02+03:00
Українські Новини
У Польщі дозволили ходити без масок і проводити концерти під відкритим небом

У Польщі дозволили ходити без масок і проводити концерти під відкритим небом

Кира Молчанова
Польша, Коронавірус в Польші
Польща. Фото: pixabay
Польща. Фото: pixabay

З кінця травня Польща, яка вже видає робочі візи українцям, дозволяє ходити по вулицях без масок і проводити масові зібрання і концерни на відкритому повітрі, якщо можна дотримуватися дистанції.

Про це повідомляє Onet.

Польські лікарі рекомендують носити маски, якщо дотримуватися дистанцію неможливо.

Якщо раніше в країні діяли обмеження на кількість відвідувачів в магазинах, ресторанах і церквах, то тепер вони скасовуються. Також можна проводити концерти та масові зібрання під відкритим небом не більше ніж 150 осіб.

З наступним етапом послаблення – 6 червня – дозволять працювати театрам і кінотеатрам, але зали можна буде заповнювати тільки наполовину.

Хоча в Польщі значно послаблюють обмеження, уряд закликає дотримуватися дистанції один від одного не менше двох метрів.

Як повідомляли Українські Новини, сезонні працівники, які вирішили приїхати в Польщу зі східних країн, зможуть відразу приступити до роботи без 14-денного карантину.

Однак не всі можуть потрапити в Польщу навіть з готовими документами. Відкриття єдиного пішого переходу на українсько-польському кордоні "Шегині-Медика" у Львівській області викликало ажіотаж і черги.

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