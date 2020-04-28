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28 квітня 2020, вівторок, 09:00 7
Суспільство 2020-04-28T09:19:22+03:00
Українські Новини
Ринкам щодня видаватимуть дозвіл на роботу після перевірки

Ринкам щодня видаватимуть дозвіл на роботу після перевірки

Анна Рудык
Карантин, Карантин в Україні, Продуктові ринки, відкриття ринків
Ринок
Ринок

Представники Держспоживслужби щодня інспектуватимуть ринки, які Зеленський хоче відкрити 1 травня, і давати дозвіл на відкриття або закриття ринків. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході політичного ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Буде забезпечено щоденне інспектування (ринків) представниками Держспоживслужби і щоденний дозвіл на відкриття або закриття ринків. Якщо ринок порушив норми, то він наступного разу зможе відкритися не раніше ніж через 7 днів після того, як усуне порушення", - сказав Ляшко.

За словами Ляшка, за роботою ринків держава буде здійснювати контроль без залучення органів місцевого самоврядування.

"Ми відкриваємо ринки з іншими підходами. Раніше ми прописали норми і сказали органам місцевого самоврядування, що коли відкриваєте ринки, ви повинні забезпечувати дотримання таких вимог на цих ринках. Органи місцевого самоврядування сприйняли це як заклик і повідкривали всі ринки, в тому числі і ті, що працювали з порушенням протиепідемічних норм. В цей раз ми робимо все інакше", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів розгляне питання відкриття продовольчих ринків орієнтовно з травня.

Також мер Львова Андрій Садовий виступає за відкриття продуктових ринків, незважаючи на карантин.

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