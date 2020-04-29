Кабмін дозволив роботу ринків під час карантину

Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків за умови дотримання ними правил, розроблених Міністерством охорони здоров'я. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму каналі в Telegram, передають Українські Новини. "Робота продовольчих ринків під час пандемії повинна регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ і Мінекономіки, які дозволяють ринкам відновити свою діяльність", - написав він. Наголошується, що основною умовою роботи ринків є рішення відповідного територіального органу Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів про дотримання протиепідемічних вимог. Згідно з оприлюдненим депутатом Верховної Ради Олексієм Гончаренко (фракція "Європейської солідарності") тексту постанови у Telegram, Держпродспоживслужба буде щодня перевіряти дотримання ринками протиепідемічних вимог до діяльності, встановлених головним державним санітарним лікарем України. При цьому на ринку постійно повинно знаходитися не менше 2 інспекторів. Як повідомляли Українські Новини, 27 квітня Міністерство охорони здоров'я затвердило правила роботи агропродовольчих ринків у період карантину. Допуск на ринок працівників, продавців і покупців має здійснюватися виключно за умови наявності засобів індивідуального захисту та проходження температурного скринінгу, а при кожному вході на ринок повинен стояти диспенсер з антисептиком. Одночасно на ринку повинно знаходитися не більше 1 покупця на 10 кв. м, відстань між робочими місцями продавців - не менше 3 м. Місця торгівлі повинні бути обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями. Дезінфекція контактних поверхонь повинна проводиться кожні 3 години, прибирання і дезінфекція всіх приміщень - в кінці робочого дня. Біля ринку має бути відсутня стихійна торгівля.