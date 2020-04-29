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29 квітня 2020, середа, 14:49 10
Суспільство 2020-04-29T14:50:55+03:00
Українські Новини
Кабмін дозволив роботу ринків під час карантину

Кабмін дозволив роботу ринків під час карантину

Валерия Драгомирова
Кабмін, Карантин в Україні
Ринок. Фото: pixabay
Ринок. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків за умови дотримання ними правил, розроблених Міністерством охорони здоров'я.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму каналі в Telegram, передають Українські Новини.

"Робота продовольчих ринків під час пандемії повинна регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ і Мінекономіки, які дозволяють ринкам відновити свою діяльність", - написав він.

Наголошується, що основною умовою роботи ринків є рішення відповідного територіального органу Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів про дотримання протиепідемічних вимог.

Згідно з оприлюдненим депутатом Верховної Ради Олексієм Гончаренко (фракція "Європейської солідарності") тексту постанови у Telegram, Держпродспоживслужба буде щодня перевіряти дотримання ринками протиепідемічних вимог до діяльності, встановлених головним державним санітарним лікарем України.

При цьому на ринку постійно повинно знаходитися не менше 2 інспекторів.

Як повідомляли Українські Новини, 27 квітня Міністерство охорони здоров'я затвердило правила роботи агропродовольчих ринків у період карантину.

Допуск на ринок працівників, продавців і покупців має здійснюватися виключно за умови наявності засобів індивідуального захисту та проходження температурного скринінгу, а при кожному вході на ринок повинен стояти диспенсер з антисептиком.

Одночасно на ринку повинно знаходитися не більше 1 покупця на 10 кв. м, відстань між робочими місцями продавців - не менше 3 м.

Місця торгівлі повинні бути обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями.

Дезінфекція контактних поверхонь повинна проводиться кожні 3 години, прибирання і дезінфекція всіх приміщень - в кінці робочого дня.

Біля ринку має бути відсутня стихійна торгівля.

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