В Україну повертається спека: 10 способів використовувати кондиціонер і економити

Спека цього літа б'є всі рекорди, а з понеділка вона посилиться. За останні два тижні в Україні зафіксовано рекордні показники температури повітря. При цьому пік споживання потужності склав 17 935 МВт. До проблем з електроенергією призводить брак потужності на підвищене споживання електроприладів. При цьому, перегрів може серйозно зашкодити організму, говорить терапевт Наталія Наріжна. Зокрема, може викликати втрату свідомості, підвищення тиску, загострення хронічних захворювань, і навіть, наприклад, у страждаючих серцево-судинними захворюваннями, - зупинку серця, повідомляє "Сегодня".

Наріжна каже, що в спеку без кондиціонера не обійтися, адже він охолоджує повітря, прибирає зайву вологу і тим самим допомагає переносити високі температури. Однак, щоб не застудитися, ним потрібно правильно користуватися.

"По – перше, кондиціонер люди забувають чистити. Також люди хворіють через те, що неправильно контролюють температуру. Вона повинна бути оптимальна – не 18 – 19 ℃, а 22 ℃. А повітря, шо видувається, не повинно потрапляти на людей", - пояснює Наріжна.

10 способів остудити приміщення і не переплачувати

Щоб не переплачувати за комфорт і підтримку нормальної температури в кімнатах, постачальники електроенергії пропонують звертати увагу на енергозбереження.

"Якщо кожен буде користуватися кондиціонерами раціонально, то зможе підвищити домашній комфорт, зменшити свої витрати і зробить внесок в стабільність енергосистеми України в години пікових навантажень – коли всі вмикають електроприлади", – розповідає директор "Київських енергетичних послуг" Віктор Мельников і дає 10 порад:

Користуйтеся кондиціонерами з класом енергоефективності не нижче А чи А+. Охолоджуйте тільки необхідні приміщення, де перебуваєте більшу частину доби. Під час роботи кондиціонера щільно закривайте двері і вікна, щоб не втрачати холод. Захист будинку і кімнати від зайвого нагріву зменшить потребу в кондиціонері: опускайте жалюзі або штори, а краще – використовуйте зовнішні ролети; навіс над вікном збереже кілька градусів у найспекотніший час – опівдні; добре утеплений будинок менше нагрівається влітку; захистить від сонця тональна плівка на вікна або склопакети з напиленням; замість гарячих ламп розжарювання встановіть LED-лампи, які майже не нагріваються. Не переохолоджуйте приміщення – комфортна температура для людини влітку 23-24 градуси, а перепад між спекою і прохолодою не повинен перевищувати 12 градусів. З ранку, поки не дуже спекотно, досить відкрити вікна і провітрити квартиру. Щорічно робіть профілактику кондиціонера – перевірку, зарядку охолоджувальною рідиною, фільтри від пилу очищайте регулярно – і прилад буде працювати ефективніше. Не зав'язуйте кондиціонер шторами, забезпечуйте вільний обіг повітря. Не варто тримати кондиціонер постійно увімкненим - краще налаштувати періодичне включення приладу за допомогою вбудованого таймера або через "розумну" розетку. Користуючись кондиціонерами вночі, застосовуйте зберігаючий і тихий режим роботи "Sleep", а двозонний лічильник електроенергії допоможе платити вдвічі менше за електроенергію з 23:00 до 7:00.

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