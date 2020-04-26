В Ухані в лікарнях не залишилося пацієнтів з коронавірусом

У китайському місті Ухань, де почалася глобальна пандемія коронавіруса, в даний час в лікарнях немає жодного пацієнта з Covid-19, яким у світі інфіковано близько 2,83 мільйона осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника охорони здоров'я.

Вважається, що новий коронавірус виник на ринку в Ухани і вперше з'явився в грудні, а потім швидко поширився по всьому світу.

"Останні новини полягають в тому, що до 26 квітня кількість нових пацієнтів з коронавірусом в Ухані було на нулі завдяки спільним зусиллям Уханя і медичного персоналу зі всієї країни",- заявив на брифінгу представник Національної комісії охорони здоров'я Мі Фен.

У місті зареєстровано 46 452 випадку, 56% від загальної кількості населення країни. Від коронавірусу загинули 3869 осіб.

В кінці січня Ухань і провінція Хубей були закриті, дороги закриті, поїзди і літаки скасовані, а жителі не могли вільно пересуватися більше двох місяців. Місто як і раніше регулярно перевіряє жителів, незважаючи на ослаблення обмежень.

З тих пір акцент змістився на північно-східну прикордонну провінцію Хейлунцзян, де спостерігалась велика кількість випадків імпорту коронавіруса з Росії.

Управління охорони здоров'я Китаю раніше повідомило про 11 нових випадків захворювання коронавірусом на материку 25 квітня, порівняно з 12 днями раніше, без смертельних випадків.

Як повідомляли Українські Новини, пік захворюваності коронавірусної інфекцією (COVID-19) в Украні очікується на початку травня.

Станом на ранок 26 квітня квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нових випадки.