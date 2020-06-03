підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 червня 2020, середа, 05:30 4
Lifestyle 2020-06-03T05:30:02+03:00
Українські Новини
Подорожуємо по Україні. Де відпочити в Чернівецькій області

Подорожуємо по Україні. Де відпочити в Чернівецькій області

Валерия Драгомирова
Туризм, Чернівці, туризм в Україні, Туристичні міста, Внутрішній туризм, цікаві місця, туризм в Чернівецькій області, туристичні Чернівці
Заліщики. Скріншот: YouTube:
Заліщики. Скріншот: YouTube: "Теперішній час"

В цьому році туроператори прогнозують, що через пандемію коронавірусу, який не в світі не здає позиції, в Україні буде більш популярний внутрішній туризм

Україна не поступається за кількістю цікавих місць іншим країнам. В одній лише Чернівецькій області є безліч місць, які можна відвідати під час відпустки.  

Чернівці

Місто розташоване на південному заході, в 40 км на північ від румунського кордону. Засноване в XII столітті галицьким князем Ярославом Осмомислом. Місто є історичним центром області Буковина.

З Чернівцями пов'язане життя багатьох діячів української, єврейської, російської, румунської, молдавської, австро-німецької та вірменської культур.

Однією з основних визначних пам'яток міста є Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Це обов'язкове місце всіх екскурсій, які проходять в Чернівцях.

Фото: photolama.com.uaЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Фото: photolama.com.ua

Обов'язково варто відвідати міську ратушу, яка знаходиться, як і належить, в самому центрі міста, на Центральній площі. Красиво підсвічується ввечері. Висота вежі близько 50 метрів, з неї відкривається непоганий вид на місто, але трохи страшно для тих, хто боїться висоти.

Ратуша. Фото: discoverukraine.com.uaРатуша. Фото: discoverukraine.com.ua

Хотинська фортеця

Фортеця розташована в місті Хотин. Її називають одним із семи чудес України.

Споруду кам'яних укріплень Хотина прийнято пов'язувати з Галицько-Волинським князівством і з ім'ям Данила Галицького.

З цією фортецею пов'язана легенда. Раніше на території оборонної споруди не було колодязя. Одного разу, на одній битві, коли захисники не могли продовжувати охороняти через сильної спраги, юна дівчина зголосилася допомогти їм. Вона мотузяною драбиною спустилася до річки і набрала глечик води. Але, коли вона вже піднімалася назад, в неї влучила ворожа отруйна стріла. Незважаючи на біль, юна героїня донесла глечик води до захисників і померла прямо у них на руках.

Хотинская крепость. Фото:khotynska-fortecya.cv.uaХотинська фортеця. Фото:khotynska-fortecya.cv.ua

Лебедине озеро, Чортория

Село Чортория відоме серед туристів своїми архітектурними пам'ятками і красивою природою. Лебедине озеро - одне з таких чудових місць, яке майже повністю заселяють красиві білі птахи.

Щорічно взимку на озеро прилітають більш як 150 лебедів. Вода озера майже не замерзає, оскільки з дна озера б'ють гарячі джерела, які не дають водойми повністю замерзнути.

Лебедь. Фото:kitsman.infoЛебедь. Фото:kitsman.info

Оглядовий майданчик, село Хрещатик

Тут, на високому і крутому березі річки Дністер, розташованй природний оглядовий майданчик. Без будь-яких технічних засобів звідси можна помилуватися унікальним географічним явищем - меандрові Дністра.

Хрещатик має унікальне розташування. Село розкинулося на високій кручі (близько 150 метрів над річкою Дністер), яка, в свою чергу, являє собою рівнину. Звідси відкривається вид на Дністер, місто Заліщики.

Залещики. Фото: igotoworld.com.Заліщики. Фото: igotoworld.com.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус туризм в Україні зазнає серйозних збитків.

Тим часом, Україна відкрила історичні маяки для туристів.

Більше новин про: Туризм Чернівці туризм в Україні Туристичні міста Внутрішній туризм цікаві місця туризм в Чернівецькій області туристичні Чернівці

Відпочинок на будь-який смак з неймовірними пейзаж...
Відпустка в Україні: які туристичні місця Вінницьк...
Скасування турів на травневі свята призвело до зна...
Почав роботу суд, будівля якого була зведена "з ну...
У Києві відкрилася більшість дитсадків
Поліція затримала ще 13 учасників перестрілки у Броварах під Києвом
Новини
Пенсійна реформа в Україні: які нововведення чекають на українців при нарахуванні виплат 05:45
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
Журналістка в США. Скріншот відео.
У США під час протестів постраждала українська журналістка 23:56
Кернес задекларував 20 млн гривень доходу, інвалідне крісло і дихальний апарат 23:33
У Києві дозволили роботу дитячих спортивних секцій з 1 червня 22:48
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не допустити призначення Ткаченка міністром культури 16:50 Документ
більше новин
Поліція почала розслідувати стрілянину на ринку в Одесі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok