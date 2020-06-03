Подорожуємо по Україні. Де відпочити в Чернівецькій області

В цьому році туроператори прогнозують, що через пандемію коронавірусу, який не в світі не здає позиції, в Україні буде більш популярний внутрішній туризм.

Україна не поступається за кількістю цікавих місць іншим країнам. В одній лише Чернівецькій області є безліч місць, які можна відвідати під час відпустки.

Чернівці

Місто розташоване на південному заході, в 40 км на північ від румунського кордону. Засноване в XII столітті галицьким князем Ярославом Осмомислом. Місто є історичним центром області Буковина.

З Чернівцями пов'язане життя багатьох діячів української, єврейської, російської, румунської, молдавської, австро-німецької та вірменської культур.

Однією з основних визначних пам'яток міста є Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Це обов'язкове місце всіх екскурсій, які проходять в Чернівцях.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Фото: photolama.com.ua

Обов'язково варто відвідати міську ратушу, яка знаходиться, як і належить, в самому центрі міста, на Центральній площі. Красиво підсвічується ввечері. Висота вежі близько 50 метрів, з неї відкривається непоганий вид на місто, але трохи страшно для тих, хто боїться висоти.

Ратуша. Фото: discoverukraine.com.ua

Хотинська фортеця

Фортеця розташована в місті Хотин. Її називають одним із семи чудес України.

Споруду кам'яних укріплень Хотина прийнято пов'язувати з Галицько-Волинським князівством і з ім'ям Данила Галицького.

З цією фортецею пов'язана легенда. Раніше на території оборонної споруди не було колодязя. Одного разу, на одній битві, коли захисники не могли продовжувати охороняти через сильної спраги, юна дівчина зголосилася допомогти їм. Вона мотузяною драбиною спустилася до річки і набрала глечик води. Але, коли вона вже піднімалася назад, в неї влучила ворожа отруйна стріла. Незважаючи на біль, юна героїня донесла глечик води до захисників і померла прямо у них на руках.

Хотинська фортеця. Фото:khotynska-fortecya.cv.ua

Лебедине озеро, Чортория

Село Чортория відоме серед туристів своїми архітектурними пам'ятками і красивою природою. Лебедине озеро - одне з таких чудових місць, яке майже повністю заселяють красиві білі птахи.

Щорічно взимку на озеро прилітають більш як 150 лебедів. Вода озера майже не замерзає, оскільки з дна озера б'ють гарячі джерела, які не дають водойми повністю замерзнути.

Лебедь. Фото:kitsman.info

Оглядовий майданчик, село Хрещатик

Тут, на високому і крутому березі річки Дністер, розташованй природний оглядовий майданчик. Без будь-яких технічних засобів звідси можна помилуватися унікальним географічним явищем - меандрові Дністра.

Хрещатик має унікальне розташування. Село розкинулося на високій кручі (близько 150 метрів над річкою Дністер), яка, в свою чергу, являє собою рівнину. Звідси відкривається вид на Дністер, місто Заліщики.

Заліщики. Фото: igotoworld.com.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус туризм в Україні зазнає серйозних збитків.

Тим часом, Україна відкрила історичні маяки для туристів.