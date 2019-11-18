Крім Ляшка судимість світить і його охоронцеві - Герус

За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, підозра вручили не лише колишньому лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку, але і його охоронцеві.

Про це Герус повідомив на своїй сторінки на Facebook.

"Сьогодні одному двічі судимому безробітному громадянину, який несе шкоду і небезпеку суспільству, вручили підозру. І цей громадянин впевнено йде до своєї третьої судимості за статтею 346 част.2 КК України (від 4 до 7 років). Окремий привіт охоронцеві двічі судимого громадянина Степанюку Євгену Миколайовичу - він також цілеспрямовано йде до своєї судимості", - казав голова.

Герус також повідомив, що конфлікт і неадекватна поведінка з боку Ляшко було викликано демонополізацією ринку.

"Ціна електроенергії в листопаді на 20% нижче, ніж у липні-серпні (1,29 грн проти 1,6 грн). Ринок демонополизуеться, олігархічна рента, яку платить вся країна, зменшується", - йдеться в повідомленні.

Він заявив, що в минулі роки "патріотична влада" постачала вугілля з РФ за формулою "Роттердам +", піднімаючи тарифи українським споживачам, а дії і цілі нинішньої влади спрямовані на те, щоб вигравали не олігархи-монополісти або корумповані політики, а щоб вигравало суспільство.

"Таким чином, школи, лікарні, садки, університети, військові частини в листопаді отримають знижені рахунку та заощадять кошти платників податків, тобто ваші. Водоканали, метро, кафе, перукарні, кінотеатри, пекарні, заводи, фабрики отримають також знижені рахунки, а отже отримають можливість піднімати зарплати своїм працівникам і інвестувати у свій розвиток", - пише Герус.

Загальна економія состоявит понад 2 млрд гривень в місяць.

"Демонополизировал енергетику і посадив у в'язницю скотыняку", - підсумував Герус.

Як повідомляли Українські Новини, екс-депутат і лідер Радикальної партії Олег Ляшко влаштував бійку в аеропорту "Бориспіль".