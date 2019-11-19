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19 листопада 2019, вівторок, 18:51 72
Судова влада 2019-11-19T18:52:18+02:00
Українські Новини
Суд відпустив Ляшка на поруки депутатів від "Євросолідарності" і "Батьківщини"

Суд відпустив Ляшка на поруки депутатів від "Євросолідарності" і "Батьківщини"

Олег Ляшко, На поруки, Андрій Герус, Бориспільський суд
Олег Ляшко. Фото: dialog.ua
Олег Ляшко. Фото: dialog.ua

Місцевий Бориспільський суд відпустив колишнього голову фракції Радикальної партії, екс-депутата Верховної Ради Олега Ляшка, який підозрюється у насильницьких діях по відношенню до голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область), на поруки депутатів Верховної Ради Вікторії Сюмар (фракція "Європейська солідарність") та Михайла Волинця ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина").

Дане рішення суд прийняв у вівторок, передають Українські Новини.

Таким чином, суд не задовольнив клопотання прокуратури, яка просила взяти його під варту і обрати заставу 93 млн гривень.

Крім того, на поруки Ляшка готові були взяти екс-депутати Віталій Купрій (позафракційний), Андрій Лозовий та Дмитро Лінько (обидва - Радикальна партія Олега Ляшка).

На суді Ляшко сказав, що вважає справу проти нього політично мотивованою.

Як повідомляли Українські Новини, Ляшко влаштував бійку з Герусом в Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова.


18 листопада, прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави.

Крім того, Ляшко бився з Герусом в брендовый куртці за 160 тисяч гривень.

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