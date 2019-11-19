Суд відпустив Ляшка на поруки депутатів від "Євросолідарності" і "Батьківщини"

Місцевий Бориспільський суд відпустив колишнього голову фракції Радикальної партії, екс-депутата Верховної Ради Олега Ляшка, який підозрюється у насильницьких діях по відношенню до голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область), на поруки депутатів Верховної Ради Вікторії Сюмар (фракція "Європейська солідарність") та Михайла Волинця ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина").

Дане рішення суд прийняв у вівторок, передають Українські Новини.

Таким чином, суд не задовольнив клопотання прокуратури, яка просила взяти його під варту і обрати заставу 93 млн гривень.

Крім того, на поруки Ляшка готові були взяти екс-депутати Віталій Купрій (позафракційний), Андрій Лозовий та Дмитро Лінько (обидва - Радикальна партія Олега Ляшка).

На суді Ляшко сказав, що вважає справу проти нього політично мотивованою.

Як повідомляли Українські Новини, Ляшко влаштував бійку з Герусом в Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова.



18 листопада, прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави.



Крім того, Ляшко бився з Герусом в брендовый куртці за 160 тисяч гривень.