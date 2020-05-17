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  • Олена Зеленська розповіла, що її карантин почався ще рік тому
17 травня 2020, неділя, 22:25 13
Життя 2020-05-17T23:00:01+03:00
Українські Новини
Олена Зеленська розповіла, що її карантин почався ще рік тому

Олена Зеленська розповіла, що її карантин почався ще рік тому

Ярина Вацяк
Карантин, Вибори Президента 2019, Олена Зеленська, перша леді
Олена Зеленська Фото: Elle
Олена Зеленська Фото: Elle

Перша леді Олена Зеленська, яка перед виборами президента заявила, що хотіла б залишитися поза інформаційного поля і надалі займатися своєю роботою в "Студії Квартал 95", розповіла, як змінилося її життя після президентських виборів і з введенням карантину, зазначивши, що тепер у її житті більше незручностей і обмежень.

Про це Зеленська розповіла в інтерв'ю виданню Elle.

"Чесно кажучи, моє життя мало змінилася з приходом у неї карантину. Або навіть так: мій особистий карантин розпочався набагато раніше — майже рік тому. Коли, за зрозумілих причин, правила повсякденного життя кардинально змінилися", - сказала вона.

Перша леді також зазначила, що тепер частіше відмовляється від спонтанних поїздок і походів на концерти.

"Я більше не можу робити спонтанні поїздки, просто так піти в ресторан або на концерт. Всі ці дії пов'язані з великою кількістю обмежень і незручностей для мене і оточуючих. Тому, найчастіше, я від них відмовляюся", - сказала Зеленська.

Також вона зазначила, що ситуація з карантином дозволила їй більше часу виділити дітям і їх навчанню.

"Зараз, звичайно, майже вся робоча діяльність перейшла в онлайн, але це нові навички та корисний досвід. Зате я більше бачу дітей, які завжди вдома. Спостерігаю за тим, як вони навчаються і ведуть себе на уроках, як взаємодіють з вчителями і однокласниками. Я сподіваюся, що ми всі вийдемо з карантину з більш теплими почуттями один до одного. Після розлуки відносини оновлюються", - сказала Зеленська.

Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська вирішила поговорити з українцями про те, з якими бар'єрами вони найчастіше стикаються і організувала для цього проведення опитування.

Також Олена Зеленська взяла участь у зйомках онлайн-уроку з української мови.

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