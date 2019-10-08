Дружина Зеленського хоче займатися проектами з поліпшення харчування в школах

Дружина Президента Володимира Зеленського Олена має намір просувати проекти з покращення системи шкільного харчування.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Олена Зеленська наголосила, що як дружина Президента планує особливо підтримувати і розвивати окремі напрями педіатрії та приділяти увагу здоров'ю майбутніх поколінь. Зокрема, вона повідомила, що буде просувати проекти з поліпшення дитячого харчування та пропаганди здорового і збалансованого харчування в школах і дитячих садах", - сказано в ньому.

Вона висловила надію, що педіатри приєднаються до популяризації серед батьків і пацієнтів ідеї здорового харчування для дітей.

"Минулого тижня у нас відбулася перша зустріч із представниками органів державної влади, які повинні приєднатися до дій заради змін у системі шкільного харчування, - міністрами, представниками профільного комітету Верховної Ради з освіти, Держспоживслужби і експертами з дитячого харчування. Зустріч відбулася у форматі круглого столу, і ми зрозуміли, що ця тема дуже цікава для всіх", - сказала Зеленська на відкритті Конгресу педіатрів України.

Перша леді повідомила, що вже напрацьовано перший план дій, але не уточнила, в чому він полягає.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленська ініціює створення україномовних аудіогідів.

Раніше дружина Зеленського запросила дружину Макрона в Україну.