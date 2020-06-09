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09 червня 2020, вівторок, 06:15 7
Lifestyle 2020-06-09T07:15:02+03:00
Українські Новини
Яке свято та День ангела відзначають сьогодні

Яке свято та День ангела відзначають сьогодні

Ирина Николенко
Народні прикмети, Православні свята, день ангела, яке сьогодні свято, церковні свята
9 червня відзначають день святої Феодори. Фото: spzh.news
9 червня відзначають день святої Феодори. Фото: spzh.news

8 червня відзначали християнське свято День Святого Духа, а сьогодні православні віряни вшановують пам'ять святої Мучениці Феодори. В давнину, за народними прикметами, в цей день заборонялося спілкуватися один з одним жінкам і дівчатам, адже вважалось, що це може викликати біду, передають Українські Новини.

9 червня віряни вшановують пам'ять мучениці Феодори, яка постраждала за християнську віру в 304 році разом з Дідимом – воїном, який її захищав. А в народі святу Феодору називали колючою на язик.

Народні традиції і прикмети

У давні часи селяни забороняли жінкам і дівчатам розмовляти один з одним. Вважалося, що це може накликати велику біду.

Також, в цей день забороняється сваритися.

Вважається, що 9 червня не можна замітати в хаті, адже можна вимести щастя і домовика, який охороняє будинок.

Якщо під час сходу сонця душно, то варто очікувати найближчим часом дощ.

Упродовж дня хмарна погода, але до вечора хмари зникають – наступний день буде ясний.

Що не можна робити в цей день

Вважається, що в цей день не можна скупитися. Щоб залучити в своє життя достаток і удачу, потрібно спекти пироги або просто взяти їжу і роздати її бідним або нужденним.

В цей день забороняється заздрити.

Вважається, що в цей день потрібно навчитися радіти успіхам інших.

9 червня День Ангела святкують: Іванна, Анастасія.

Раніше Українські Новини повідомляли, православні християни святкували Трійцю 7 червня.

Напередодні Трійці, в суботу православні християни відзначали поминальні дні – Батьківську суботу.

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