Під час поминальних днів у Вінниці порушували правила карантину, а в храмах провели обряд причастя

В суботу, 6 червня, у Вінниці під час проведення офіційних великодніх поминальних днів, які перенесли через пандемію коронавірусу, на кладовищах та в храмах міста люди порушували правила карантину. На кладовищах люди не вдягали захисні маски, порушували дистанцію, а в церквах міста провели обряд причастя, передають Українські Новини.

У поминальну суботу і на Трійцю на кладовищах міста люди були без масок, порушували дистанцію, про це передає видання "20 хвилин".

На кладовищах порушували дистанцію. Фото: vn.20minut.ua

На території кладовища не вживали їжу і не розпивали алкогольні напої, однак, на надгробках залишали печиво і цукерки. Також ними пригощали і дітей.

У Вінниці на кладовищах дітям роздавали цукерки. Фото: vn.20minut.ua

Порушували карантинні норми і в храмах. В церкві люди скупчувалися і не дотримувалися дистанції не більше однієї особи на 10 квадратних метрів приміщення. Ніхто не контролював дотримання карантину в храмі. Крім того, літургія пройшла з дотриманням всіх церковних канонів, і з причастям в тому числі.

У храмах порушували дистанцію. Фото: vn.20minut.ua

Раніше Українські Новини повідомляли, на наступний день після Трійці, 8 червня відзначають День Святого Духа: традиції і прикмети.

6 червня, напередодні Трійці, православні християни відзначили Батьківську суботу.