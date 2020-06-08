За сутки в Украине коронавирусом инфицировались вдвое больше людей, чем выздоровели

В субботу, 6 июня, в Украине зафиксировали в два раза больше новых случаев коронавируса, чем случаев выздоровления после него. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале Коронавірус_інфо.

Так, сообщается, что вчера коронавирусом инфицировались 485 человек, а выздоровели - 242.

"Вчера в Украине инфицировалось COVID-19 вдвое больше людей, чем выздоровели. 485/242 - такая динамика печальная и неутешительная. Уберечь себя и окружающих от новой вспышки эпидемии самом деле легко, надо просто придерживаться хорошо знакомых правил", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Украина на карантине почти три месяца.

Однако министр юстиции допускает, что введение карантина могло нарушить Конституцию.

Ранее в Житомирской области усилили карантин из-за роста числа заболевших.

Также с 15 июня возобновляется международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины; перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).